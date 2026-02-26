Pepita, abuela cocinera, 81 años: “Los macarrones con tomate saben mejor con foie gras y una cucharadita de mantequilla. Desde hace 100 años se hacen así en mi familia”

La razón por la que Pepita —como muchas cocineras de su generación— utiliza el término foie gras en lugar de paté se remonta al siglo XX, cuando diversas marcas popularizaron esta denominación francesa para comercializar patés untables, aprovechando el prestigio gastronómico asociado a la cocina francesa. Con el tiempo, el nombre se arraigó en el lenguaje cotidiano y pasó a utilizarse como sinónimo de paté, especialmente en el ámbito doméstico.

#4 Celsar
Se remonta al siglo XX.
Hijos de puta...
Jakeukalane #1 Jakeukalane
¿Y por qué esto no es abuso animal?
D303 #6 D303
Yo siempre recordaré los canelones de mi madre rellenos de pate de carne de la tapa negra... Los mejores que he probado en mi vida. Y eso que la perdí pronto.
nopolar #3 nopolar
Paté también viene del francés, supongo que se acabaría normalizando y empezaron a usar "fuagrás" por sonar mas exótico. En realidad son nombres de productos diferentes.

#5 topecb
#3 El artículo no hay por donde cogerlo, habla de foie gras (que sólo se llama así al hígado de pato/oca), pero luego dice que ella lo compra de la marca Mina, y esta marca solo vende -entre otras cosas- paté de hígado de cerdo (como el clásico "La Piara Tapa Negra") :-S
Uge1966 #7 Uge1966
#5 Tu tienes menos de 60 años, ¿verdad? 8-D
#9 vokimon
#3 Co, ademas por lo que veo quiere decir simplemente "pasta", podriamos decir "pasta de higado de cerdo" y la verdad es que tambien se entiende. en.wiktionary.org/wiki/pâté#French
hackerman #2 hackerman
Macarrones con cebolla o sin cebolla?
melchorct #8 melchorct
Los canalones de carne si los haces con pate te mueres de gusto tambien.
