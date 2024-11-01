edición general
1 meneos
18 clics

En peores nos hemos visto: 2026 y la recuperación de la esperanza

Trump, en el quinto año de su mandato, ha iniciado el gran repliegue. Al mismo tiempo, ordena el secuestro del presidente de una nación soberana. ¿Contradictorio? No, si lo leemos como que, de dominar todos los océanos y mares del planeta con sus once portaviones nucleares, ha pasado a anunciar, el 5 de diciembre,en su nueva doctrina de seguridad nacional que se concentrará en el control del continente americano y, si puede, de Groenlandia.

| etiquetas: esperanza , 2026 , solidaridad , justicia social , estado del bienestar
1 0 0 K 12 politica
2 comentarios
1 0 0 K 12 politica
Andreham #1 Andreham
Vaya mierda de entradilla, diciendo que está guay que sufran otros.
1 K 15
Malinke #2 Malinke
#1 pues vaya tu comentario diciendo que está bien que un presidente de EEUU use la fuerza para satisfacer los intereses de EEUU saltándose toda la legislación internacional.
0 K 11

menéame