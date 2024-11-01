Pensiones a la baja

Estamos ante una inflación de subsistencia que golpea con mayor intensidad a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. En este contexto, una parte muy relevante de los pensionistas, se ve atrapada en una dinámica de empobrecimiento progresivo. mientras se argumenta la necesidad de contención o prudencia cuando se trata de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, no parece existir una restricción equivalente cuando el el gasto es el esfuerzo bélico.
| etiquetas: empobrecimiento pensionistas , despilfarro bélico
No aseguran las pensiones pero el pago a la industria armamentistica si.
O a ver si nos están engañando y no son sostenibles.
Aclararos de una vez.
Para vender que las pensiones bajan por debajo de los precios se inventa una nueva inflacción porque patatas
El propio IPC general resulta inadecuado para captar la inflación que realmente soportan los hogares de mayor edad. Su estructura de consumo está dominada por bienes esenciales —alimentos frescos, energía, servicios básicos— cuyos precios han crecido muy por encima de la media. De este modo, una inflación oficial del 3,4% se transforma, en la práctica, en una
… » ver todo el comentario