Pensiones a la baja

Estamos ante una inflación de subsistencia que golpea con mayor intensidad a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. En este contexto, una parte muy relevante de los pensionistas, se ve atrapada en una dinámica de empobrecimiento progresivo. mientras se argumenta la necesidad de contención o prudencia cuando se trata de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, no parece existir una restricción equivalente cuando el el gasto es el esfuerzo bélico.