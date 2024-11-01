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Pensiones a la baja

Pensiones a la baja

Estamos ante una inflación de subsistencia que golpea con mayor intensidad a quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas. En este contexto, una parte muy relevante de los pensionistas, se ve atrapada en una dinámica de empobrecimiento progresivo. mientras se argumenta la necesidad de contención o prudencia cuando se trata de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, no parece existir una restricción equivalente cuando el el gasto es el esfuerzo bélico.

| etiquetas: empobrecimiento pensionistas , despilfarro bélico
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8 comentarios
4 1 1 K 36 actualidad
#6 tierramar *
Admás el gobierno ha asegurado el pago de 79 programas de armas aprobados por el gobierno hasta 2035 que suponen 94.000 millones de euros, el 6% del PIB españolde www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
No aseguran las pensiones pero el pago a la industria armamentistica si.
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#3 veratus_62d669b4227f8
#2Pues mira, una piruleta y dos buenos dias mas que tenemos para nuestros pensionistas en lugar de darselos a fabricantes de armas y corruptos.
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#5 Onaj
#3 Son mil millones destinados a misiles defensivos que salvan vidas en Ucrania.
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#7 veratus_62d669b4227f8
#5 Por supuesto, como todos sabemos.
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#1 tierramar
Este escenario de restricción y pérdida de las pensiones contrasta con la notable fluidez con la que se movilizan recursos públicos hacia otros ámbitos. España ha comprometido recientemente mil millones de euros adicionales al gobierno de Volodímir Zelenski para sostener la guerra en Ucrania
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#2 Onaj
#1 Mil millones en pensiones da para una piruleta y dos buenos días.
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 ¿Y cuál es el problema? Si las pensiones son sostenibles y se pagan con las cotizaciones a la Seguridad Social y no con los PGE.

O a ver si nos están engañando y no son sostenibles.
Aclararos de una vez.
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#4 Onaj
Errónea, bulo...

Para vender que las pensiones bajan por debajo de los precios se inventa una nueva inflacción porque patatas



El propio IPC general resulta inadecuado para captar la inflación que realmente soportan los hogares de mayor edad. Su estructura de consumo está dominada por bienes esenciales —alimentos frescos, energía, servicios básicos— cuyos precios han crecido muy por encima de la media. De este modo, una inflación oficial del 3,4% se transforma, en la práctica, en una

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menéame