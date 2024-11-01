Pensaron que vivir en una casa rural con placas solares, su propio pozo y animales era idílico. Luego llegaron los tribunales

Un lugar donde contemos con autoconsumo energético, incluso un pozo con agua para abastecer nuestras necesidades, un huerto, animales, etc. Suena de lo más bucólico, pero también complejo de llevar a cabo en la sociedad moderna actual.
Pero el titular así es mas llamativo.
No se italiano, pero intentando leer la noticia entiendo que el problema es que no piensan escolarizarla.
Pues a ver, espero que se busquen algún otro modo de que la niña tenga contacto con niños de su edad.
Porque que vivas en el campo de una forma básica y en contacto con la naturaleza me parece genial.
Que una niña solo vaya a ver a sus padres como únicos humanos hasta, ¿qué edad?, pues ya me empieza a parecer que será un problema para ella a largo plazo.
Que aprendan para la proxima
No es que no sea idílico vivir en el campo, sino que si tienes hijos los tienes que llevar al colegio, ya sea llevándolos tú o que vayan en autobuses urbanos, pero a la escuela tienen que ir como corresponde a su edad.
Y por otro lado, lo de los niños... Todos los guajes pipilastrum que conozco les dan mil vueltas a los niños educados en el sistema.
Alucinarias con ellos, tienen una paciencia infinita, como normalmente no hay uso de pantallas devoran libros de todo tipo. Muy rara vez encuentras uno aburrido, siempre están ingeniando cosas.
No sé, creo que algunas personas no sois capaces de tolerar lo que no es la norma poniendo la otra parte como un infierno. Es… » ver todo el comentario
Al colegio tienen que ir, luego cuando tengan esas horas cubiertas en su casa pueden hacer lo que quieran en el campo o en la montaña. Pero la educación es un derecho básico.
Puedes tener agua de pozo y que sea agua corriente y potable. Si tienes suerte te queda a altura de la casa y por gravedad tienes presión y si no pues bomba.
Ves como desconoces muchas cosas para tener una opinión bien fundada?
Edit: donde vivo cada casa tiene pozo, no es rentable hacer traida pública. Si tuviera hijos me los quitarían porque la propia administración no me da servicio de agua?
Un clásico, reniego de la vida moderna, hasta que me pongo enfermo
