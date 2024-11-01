Pensando en lo impensable. El gran plan de Irán para acabar con la presencia estadounidense en Oriente Medio (inglés)

La guerra que comenzó el 28 de febrero puede considerarse, de manera realista, como el inicio formal de la Tercera Guerra Mundial, ya que lo que está en juego son las condiciones en las que el mundo entero podrá comprar petróleo y gas. ¿Podrán comprar esta energía a los exportadores en monedas distintas al dólar, encabezados por Rusia e Irán (y, hasta hace poco, Venezuela)? ¿La actual exigencia de Estados Unidos de controlar el comercio internacional del petróleo obligará a los países exportadores a fijar sus precios en dólares y, de hecho, a..