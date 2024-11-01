edición general
Pensando en lo impensable. El gran plan de Irán para acabar con la presencia estadounidense en Oriente Medio (inglés)

La guerra que comenzó el 28 de febrero puede considerarse, de manera realista, como el inicio formal de la Tercera Guerra Mundial, ya que lo que está en juego son las condiciones en las que el mundo entero podrá comprar petróleo y gas. ¿Podrán comprar esta energía a los exportadores en monedas distintas al dólar, encabezados por Rusia e Irán (y, hasta hace poco, Venezuela)? ¿La actual exigencia de Estados Unidos de controlar el comercio internacional del petróleo obligará a los países exportadores a fijar sus precios en dólares y, de hecho, a..

pitercio #1 pitercio
Irán tiene tres demandas: comerciar con quien quiera como quiera; que le paguen lo que le han roto y garantías de que no será atacado en el futuro.
EEUU demanda la rendición incondicional.
#4 Cuchifrito
#1 Irán pide tres cosas y EEUU solo una! Estos Iraníes no son razonables!
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
#1 Cuando dices EE.UU. hay que incluir Israel. Las posiciones son antagónicas, se esperaba por parte de EE.UU. e Israel un cambio de régimen rápido, y eso no está ocurriendo, eso es un fracaso. Ahora con el estrecho de Ormuz cerrado se pone en una situación complicada a EE.UU. e Israel, porque evidentemente Irán tiene que emplear su arma más poderosa y eso ya se podía preveer.
Pacman #3 Pacman *
Tercera guerra mundial?

Para mi no.
quizás, Primera guerra Global Comercial.
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Las bases de EE.UU. repartidas por Oriente Medio no están sirviendo para mucho, porque cerrado el estrecho de Ormuz la economía mundial se tambalea y esto puede tener consecuencias múltiples además de económicas, la estabilidad de los estados de Oriente Próximo.
