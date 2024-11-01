edición general
Pensamientos intrusivos: ejemplos y cómo gestionarlos

Algunos ejemplos de pensamientos intrusivos pueden ayudar a comprender mejor el fenómeno, debido a que pueden ser de diversos tipos, pero aún así no son representativos de los deseos o intenciones reales de la persona. Por ejemplo:

Pensamientos agresivos: "¿y si hago daño a alguien?".
Miedos irracionales: "¿y si me olvido de algo importante?".
Pensamientos no deseados de naturaleza sexual: pensamientos inapropiados o no acordes con los propios valores.

#1 mcfgdbbn3
Yo tengo bastantes y no tengo nada de lo que pone ahí (TOC y demás). A título personal, opino que son tentaciones de Satanás, no es algo que surja de la nada de nuestro cerebro. Insisto en que es una opinión personal.

la presencia de estos pensamientos no significa que la persona tenga la intención o el deseo de llevar a cabo tales actos.

Pero se te ha pasado por la cabeza, que no es poco. ¿Y si lo hubieras hecho? :-S

A mí no me gustan los cuchillos de punta porque me atraen muchos pensamientos de este tipo, si viviera solo en una casa tendría solo cuchillos redondeados. Una de las razones por las que no me gusta conducir es porque atraen muchos pensamientos así.
#2 capitan__nemo
Si tus pensamientos intrusivos te dicen que Netanyahu o Trump, los hitler modernos, deben morir, no son problematicos, son logicos. Dificilmente realizables pero logicos.
#3 Josecoj
Si fuera tan fácil curarte como leyendo un artículo…
