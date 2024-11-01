Pensamientos intrusivos: ejemplos y cómo gestionarlos

Algunos ejemplos de pensamientos intrusivos pueden ayudar a comprender mejor el fenómeno, debido a que pueden ser de diversos tipos, pero aún así no son representativos de los deseos o intenciones reales de la persona. Por ejemplo:



Pensamientos agresivos: "¿y si hago daño a alguien?".

Miedos irracionales: "¿y si me olvido de algo importante?".

Pensamientos no deseados de naturaleza sexual: pensamientos inapropiados o no acordes con los propios valores.