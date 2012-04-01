El pensamiento socialista: el marxismo. Una introducción

El socialismo marxista sostiene que sólo mediante la abolición de la propiedad privada se dará un paso decisivo hacia la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. Esto no debe llevar a pensar, como suele ocurrir, que el marxismo propone reemplazar la propiedad privada por la propiedad estatal. Marx sostiene que la propiedad privada debe ser reemplazada por la propiedad colectiva o comunitaria. Dejar la cuestión en manos del Estado supondría renunciar al desarrollo de la autonomía de los trabajadores.