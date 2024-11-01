edición general
La península de Jameson (Groenlandia) tendría hasta 13.000 millones de barriles de petróleo [ENG]

Se trataría de una de las reservas de petróleo no explotadas más grandes. El estudio independiente ha sido llevado a cabo por Sproule ERCE, una compañía de geociencia estadounidense. Hasta 58 puntos del este de Groenlandia serían explotables con bajo riesgo, según informan, todo ellos en torno a la Península de Jameson. La compañía IPT Well Solutions planea explorar su explotación en el segundo semestre de 2026 como firma líder del proyecto MGL’s Exploration Program. Más información: www.80mile.com/regulatory-news/80803

