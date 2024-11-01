edición general
2 meneos
4 clics
Las películas que "compras" a plataformas VOD nunca son tuyas. Ahora una demanda colectiva contra Prime Video quiere cambiar eso

Las películas que "compras" a plataformas VOD nunca son tuyas. Ahora una demanda colectiva contra Prime Video quiere cambiar eso

El problema está en que si Amazon pierde la licencia de ese título por cualquier razón, dejará de estar disponible también para el usuario. Ahora esa letra pequeña está, literalmente, sometida a juicio. En una demanda colectiva a Amazon que ha sido presentada en Washington, se alega que la compañía está usando una maniobra de cebo con fin de engañar a los consumidores. Específicamente, "no cumple con los estándares establecidos por la ley para que se indique de forma clara y visible que lo que están comprando es una licencia revocable (...)"

| etiquetas: vod , películas , demanda colectiva
2 0 0 K 33 tecnología
1 comentarios
2 0 0 K 33 tecnología
Khadgar #1 Khadgar *
Lo mismo se debería aplicar a cualquier "cosa" digital donde no puedas obtener una copia sin DRM, sean libros, películas, canciones, juegos o lo que sea.
0 K 13

menéame