La película de 1933 cuya escena final es considerada la mejor de la historia del cine

Noventa y cinco años después de su estreno, la comedia muda de Charlie Chaplin City Lights ("Luces de la ciudad") es a menudo considerada una de las mejores películas de la historia, y sus momentos finales son clave para la reputación que ha adquirido. Cuando la revista Life le preguntó a Charlie Chaplin en 1966 cuál de sus películas consideraba su favorita, le otorgó ese honor a "Luces de la ciudad", aunque restándole importancia a sus logros con un modesto: "Creo que es sólida, bien hecha".