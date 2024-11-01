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La película de 1933 cuya escena final es considerada la mejor de la historia del cine

La película de 1933 cuya escena final es considerada la mejor de la historia del cine

Noventa y cinco años después de su estreno, la comedia muda de Charlie Chaplin City Lights ("Luces de la ciudad") es a menudo considerada una de las mejores películas de la historia, y sus momentos finales son clave para la reputación que ha adquirido. Cuando la revista Life le preguntó a Charlie Chaplin en 1966 cuál de sus películas consideraba su favorita, le otorgó ese honor a "Luces de la ciudad", aunque restándole importancia a sus logros con un modesto: "Creo que es sólida, bien hecha".

| etiquetas: cultura , cine , historia , chaplin
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1 comentarios
5 0 0 K 67 cultura
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Llévelo usted señoritooooo
Que no vale más que un reaaaaal
Cómpreme usted este ramito
Cómpreme usted este ramito
Pa' lucirlo en el ojal
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menéame