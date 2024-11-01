·
Peinado avisa a Moncloa de que si no envía las agendas de Begoña Gómez y su asesora puede incurrir en desobediencia
El juez Juan Carlos Peinado ha avisado a Moncloa de que si no le remite las agendas de Begoña Gómez, la...
etiquetas
peinado
begoña gómez
actualidad
7 comentarios
#3
Antipalancas21
Peinado y sus disparates de juez corrupto y con pocas luces.
#2
Oliram
197 D. Peinado
Cronometrador oficial
#5
meroespectador
Y las bragas Peinado, no te olvides de las bragas así cómo sujetadores.
#6
Blackat
Hasta cuando se le van a reir las gracias a los corruptos del PP como el charlotin y este Juez ?
Habria que meterlos en la carcel por prevaricacion golpista ...son unos terroristas
#1
Oliram
*
Begoña no tiene obligación de tener agenda.
La asesora no sé? Alguien que nos ilumine?
#4
VFR
*
#1
habrán declarado que tiene en alguna comparecencia
#7
zogo
#1
me parece imposible que no tenga. Yo la uso muchísimo, aunque cada vez anoto más cosas en el móvil.
Otra cosa es si puede tener algún valor para la paja mental que se ha hecho ese juez.
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
