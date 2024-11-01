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Pedro Sánchez publica un vídeo en su despacho y muchos captan la imagen que aparece detrás

Pedro Sánchez publica un vídeo en su despacho y muchos captan la imagen que aparece detrás

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@sanchezcastejon) no para hacer la recomendación semanal de un libro, una película o una canción, sino que su intención ha sido enseñar a sus seguidores, que son más de 720.000, cómo se prepara una comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, los usuarios de las redes sociales como X, la de Elon Musk, han puesto el ojo en el cuadro que decora una de las mesas de su despacho por la llamativa imagen que representa.

| etiquetas: pedro sánchez
3 1 0 K 30 PerroSánchez
3 comentarios
3 1 0 K 30 PerroSánchez
#3 txelin *
#teahorrounclick según el artículo son cuatro viñetas en las que, supuestamente, aparece él tumbado en el suelo. A mi me recuerda a cuando el papa Juan Pablo llegaba a un país y besaba el suelo
2 K 26
javibaz #1 javibaz
Otros de vox, tenían la banderola de los presos vascos.  media
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#2 chema79
#1 coherencia?
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menéame