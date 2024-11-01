·
publicadas
en cola
20
20 clics
20
clics
Pedro Sánchez se compromete a publicar en el BOE los “chollazos” que vaya viendo en Idealista
“El problema es que mucha gente busca pisos en el centro y en las ciudades, pero las buenas gangas se encuentran en las afueras de los pueblos, allí hay verdaderos pisazos”, ha comentado.
ocio
2 comentarios
#2
Pacman
Que no marque las opciones:
- nuda propiedad
- alquilada con inquilinos
- ocupada ilegalmente
Y deje solo la de:
- disponible sin restricciones
0
K
18
#1
laruladelnorte
El jefe del Ejecutivo español también está valorando la posibilidad de alquilar La Moncloa algunos fines de semana y así “ir haciendo colchón” para cuando, al acabar su legislatura, tenga que buscar una vivienda propia. “Vivir en Malasaña sería un sueño, pero de momento está complicado”, reconoce.
Y es que está la cosa muy malita.
0
K
10
