edición general
25 meneos
25 clics
Pedro Sánchez anuncia que el martes el gobierno lleva a Bruselas la propuesta para que la UE rompa su acuerdo de asociación con Israel

Pedro Sánchez anuncia que el martes el gobierno lleva a Bruselas la propuesta para que la UE rompa su acuerdo de asociación con Israel  

Información, actualidad, noticia de última hora desde Huelva, donde en un acto del PSOE, Pedro Sánchez ha anunciado que el martes llevará a Bruselas romper los acuerdos con Israel. También intervienen María Jesús Montero, y María Márquez que han lanzado varios dardos al PP de Moreno Bonilla y Feijóo. ¡Qué hipocresía la del PP! Un partido que se financió en B lo que quiere son trabajadores que cobren en B. España es y fue hija de migrantes y no va a ser madre de la xen0f0bia como los que están practicando el PP y Vox. Otorgar derechos a esas p

| etiquetas: pedro sánchez , israel , bruselas , ue
22 3 1 K 143 politica
13 comentarios
22 3 1 K 143 politica
Comentarios destacados:    
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Los tiene bien puestos el PerroSanche, quien lo iba a decir
5 K 35
freeclimb #2 freeclimb
#1 El resto del mundo lo está haciendo bueno.
6 K 82
salteado3 #6 salteado3
#2 Vale que tenga una parte de desvío de atención, pero al final resulta que es lo que hace falta y lo que realmente la gente piensa y quiere (salvo los mal informados o manipulados por el sionismo y sus esbirros/medios comprados).
1 K 25
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#3 Tu si que eres un show xD
1 K 15
salteado3 #7 salteado3
#3 Lo uno no quita lo otro, no por esto hay que dejar de hacer lo otro.
2 K 29
duende #8 duende
#1 ¿Los tiene bien puestos?, lo hace porque sabe que es popular y le puede dar votos, si lo popular fuera lo contrario lo veo llevando la propuesta contraria sin problemas, porque este hombre no tiene moral, sólo tiene intereses electorales.
0 K 12
Asimismov #9 Asimismov
#8 al contrario de todos los demás políticos que se presentan a las elecciones para que gane Perro Sánchez ¿Verdad?
0 K 12
duende #10 duende *
#9 No, justamente es la misma mierda que los demás, pero más listo.
0 K 12
Chinchorro #11 Chinchorro *
#10 Si, tío, como Zapatero, que terminó con 40 años de terrorismo para quedar bien. Es que todos son iguales.


:troll:
0 K 12
duende #12 duende
#11 ¿Te refieres al comisionista Zapatero?, ¿el que dejó el país arruinado y es el próximo candidato del P$OE para ver una prisión por dentro?
0 K 12
Chinchorro #13 Chinchorro
#12 Zapatero el que acabó con el terrorismo, aprobó la ley de dependencia y el matrimonio homosexual.
Me apunto lo de tu bola de cristal, para reírme de ti en el futuro muy fuerte.
0 K 12
#4 Horkid *
Otra tomadura de pelo de PSOE: Publican un Real Decreto para interrumpir las realciones armamentisticas y en concreto, España autorizó transferencias de material militar de Israel, justo cuando se cumplían tres meses de la entrada en vigor del Real Decreto.
www.meneame.net/m/actualidad/nuevo-informe-denuncia-espana-no-ha-puest El Centre Delàs publica un estudio en el que señala que no hay un embargo real y que el Gobierno español no ha anulado ningún contrato…   » ver todo el comentario
2 K 25

menéame