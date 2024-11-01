Pedro Sánchez anuncia que el martes el gobierno lleva a Bruselas la propuesta para que la UE rompa su acuerdo de asociación con Israel  

Información, actualidad, noticia de última hora desde Huelva, donde en un acto del PSOE, Pedro Sánchez ha anunciado que el martes llevará a Bruselas romper los acuerdos con Israel. También intervienen María Jesús Montero, y María Márquez que han lanzado varios dardos al PP de Moreno Bonilla y Feijóo. ¡Qué hipocresía la del PP! Un partido que se financió en B lo que quiere son trabajadores que cobren en B. España es y fue hija de migrantes y no va a ser madre de la xen0f0bia como los que están practicando el PP y Vox. Otorgar derechos a esas p