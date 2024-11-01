PC Componentes entra en la fibra y móvil, prometiendo atención al cliente nacional y servicio gratis si hay incidencias

PC Componentes es un gigante del comercio electrónico especializado en tecnología, con una marca ampliamente reconocida que goza de cierto prestigio por sus buenos precios y servicio rápido asociado a pocos problemas. La compañía murciana quiere trasladar ese modelo a las telecomunicaciones, lanzando su propia operadora.
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A pesar de esto, sigo teniéndola como referencia muchas veces
"PC Componentes utiliza la red móvil y la fibra FTTH de MásOrange. Lo hace a través de la empresa EZ Easy Telecom, S.L. (Likes Telecom) especializada en crear marcas de telecomunicaciones, que revende el servicio de Xfera Móviles, SAU."
No toco nada de estos impresentables. Como el soporte sea igual a su postventa, te tiras sin internet 6 meses.
Donde este Másmóvil y Orange (Spain), Bien lejos estoy. És de los casos, que lo barato, puedes salir caro. A parte són donde se trabaja peor como tecnico.
Buenas ninguna... Peor seguro.