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PC Componentes entra en la fibra y móvil, prometiendo atención al cliente nacional y servicio gratis si hay incidencias

PC Componentes entra en la fibra y móvil, prometiendo atención al cliente nacional y servicio gratis si hay incidencias

PC Componentes es un gigante del comercio electrónico especializado en tecnología, con una marca ampliamente reconocida que goza de cierto prestigio por sus buenos precios y servicio rápido asociado a pocos problemas. La compañía murciana quiere trasladar ese modelo a las telecomunicaciones, lanzando su propia operadora.

| etiquetas: pc componentes , isp , fibra , murcia
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10 comentarios
9 2 1 K 91 tecnología
Drebian #3 Drebian
La misma compañía prestigiosa que no aceptaba la devolución de un cámara IP que no era una cámara IP (pasaba por los servidores y app del fabricante).

A pesar de esto, sigo teniéndola como referencia muchas veces
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josde #10 josde
Pc Componentes ya no es lo que era antes, ahora es caro y ademas falla a sus clientes con las devoluciones y reparaciones.
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karakol #6 karakol
Eso ya lo hace Pepephone.
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cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#2 Puf, Masorange tampoco cubre tanto. Lo "habitual" sí, pero el resto tira de NEBA. Con lo cual estás en las mismas.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Si ya empiezan mintiendo. Si es fibra NEBA dependen de Movistar. Y ya os digo yo que son unos hijos de puta con otros operadores.
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Magankie #2 Magankie *
#1 en la noticia dice que es de Masorange.
"PC Componentes utiliza la red móvil y la fibra FTTH de MásOrange. Lo hace a través de la empresa EZ Easy Telecom, S.L. (Likes Telecom) especializada en crear marcas de telecomunicaciones, que revende el servicio de Xfera Móviles, SAU."
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Cehona #4 Cehona
Quien mucho abarca, poco aprieta...
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hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico *
Del "Ni con tu polla" podemos derivar "Ni con tu router".

No toco nada de estos impresentables. Como el soporte sea igual a su postventa, te tiras sin internet 6 meses.
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#9 noopino *
Como extrabajador en telecos de telefonia mòbil y transmision con mas de 10 años.... Huyo de Másmóvil.
Donde este Másmóvil y Orange (Spain), Bien lejos estoy. És de los casos, que lo barato, puedes salir caro. A parte són donde se trabaja peor como tecnico.

Buenas ninguna... Peor seguro.
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innerfocus #8 innerfocus *
Este es el sitio donde ponemos a parir a PCComponentes? Menudos impresentables, yo los tengo descartados y les hago contra-publicidad por la que me liaron con una gráfica que les compré.
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menéame