Paulaner lanza un refresco con cola

En el mercado alemán, Coca-Cola concentra actualmente cerca del 80 % de las ventas de cola, mientras que otras marcas, incluida Pepsi, se sitúan a gran distancia. Desde la compañía alemana asumen que la nueva bebida no alcanzará de inmediato cuotas de mercado elevadas, aunque destacan su visión a largo plazo como empresa familiar y su capacidad para mantenerse en el tiempo. Han decidido lanzar el refresco porque han crecido un 10% lo que les permite llevar a cabo nuevas inversiones que no comprometan su estabilidad.
| etiquetas: paulaner , refresco , cola
La decisión se apoya en el crecimiento sostenido de Paulaner Spezi, una bebida que combina cola y naranja y que ha registrado incrementos anuales de entre el 20% y el 30%. Según la dirección, este producto supera ya el 40% de cuota en el segmento de mezclas de cola, lo que ha reforzado la confianza del grupo para dar el salto al mercado de la cola tradicional.
Los competidores de Spezi serían Cocacola cereza o Pepsi Lima, y bebidas parecidas
por ejemplo...
www.diariovasco.com/sociedad/salud/estudio-guipuzcoano-aspartamo-coraz
yo tomo mucho aspartamo entre unas cosas y otras pero no creo que sea tan seguro como lo intentan hacer pasar. Eso sí, mil veces mejor que tomarse lo equivalente en azucar
www.bbc.com/mundo/articles/cjmr0ze3l9do
El comité de expertos de la OMS encargado de los aditivos a los alimentos es el que se encarga de establecer cuáles son las dosis seguras para el consumo.
Analizó no solo el riesgo de cáncer, sino otras posibles enfermedades como las enfermedades coronarias y la diabetes tipo 2, pero “no encontró razón suficiente” para cambiar las recomendaciones en pie desde 1981.
Así que los límites seguros se mantienen en 40 miligramos por kilogramo de peso de tu cuerpo por día.
la OMS es la que dijo que no hacía falta mascarillas porque no estaba demostrado.
Supongo que te refieres a este bulo ya desmentido:
maldita.es/malditobulo/20200805/documento-oms-mascarillas-investigacio
eso es de junio de 2020 cuando cambió de criterio 6 meses después!!
No teneis ni puta idea de contrastar personalmente las cosas que os teneis que guiar por otros? YO DIRECTAMENTE vi como decia la OMS que no las usaramos si no eramos sanitarios en directo (era para controlar el suministro y que no se agotara realmente) y como tenía contacto con China sabía de lo que hablaba y llamé personalmente a todo el mundo para que no hiciera ni puto caso.
pero vosotros seguir haciendo caso de los que os dicen lo que teneis que pensar
www.eldiario.es/sociedad/oms-criterio-recomienda-mascarillas-distancia
verificado.com.mx/uso-inapropiado-de-cubrebocas-genera-falsa-seguridad.
En España, Coca-Cola Zero y Light utilizan una mezcla de edulcorantes, principalmente aspartamo (E-951), acesulfamo K (E-950) y ciclamato (E-952), con una concentración que ronda los 0.55 a 0.68 gramos por litro (g/L) en Coca-Cola Zero, o unos 200 mg por lata (330ml)
No vamos a hablar de la falta de estudios de esas mezclas, pero con esos datos.
una mujer… » ver todo el comentario