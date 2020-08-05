edición general
Paulaner lanza un refresco con cola

En el mercado alemán, Coca-Cola concentra actualmente cerca del 80 % de las ventas de cola, mientras que otras marcas, incluida Pepsi, se sitúan a gran distancia. Desde la compañía alemana asumen que la nueva bebida no alcanzará de inmediato cuotas de mercado elevadas, aunque destacan su visión a largo plazo como empresa familiar y su capacidad para mantenerse en el tiempo. Han decidido lanzar el refresco porque han crecido un 10% lo que les permite llevar a cabo nuevas inversiones que no comprometan su estabilidad.

SantiH
Tienen ya una mezcla de cola y naranja llamada "Spezi" (también en versión "Zero") que está bastante buena.
Mutiko30
#6 Es que, leyendo la noticia, creo que se refieren a ese producto, no a otro nuevo.
Ferran
#10 Hablan de una nueva bebida si te lees el artículo hasta el final.
EISev
#10 no, se refieren a que como el que dice #6 se ha vendido bien en el segmento "mezclas de cola" sacan también una Cola «estándar»

La decisión se apoya en el crecimiento sostenido de Paulaner Spezi, una bebida que combina cola y naranja y que ha registrado incrementos anuales de entre el 20% y el 30%. Según la dirección, este producto supera ya el 40% de cuota en el segmento de mezclas de cola, lo que ha reforzado la confianza del grupo para dar el salto al mercado de la cola tradicional.

Los competidores de Spezi serían Cocacola cereza o Pepsi Lima, y bebidas parecidas
Antipalancas21
Otra mas que perjudicara la salud , llena de aspartamo o azucar.
mancebador
#1 El aspartamo es un edulcorante totalmente seguro para la salud. Según la OMS, una persona de unos 70 kg de peso debería beber más de 12 litros de coca cola zero al día para que dejara de ser seguro.
masde120
#4 los que habláis con el totalmente en la boca se ve que de ciencia andais escasos
por ejemplo...
www.diariovasco.com/sociedad/salud/estudio-guipuzcoano-aspartamo-coraz
yo tomo mucho aspartamo entre unas cosas y otras pero no creo que sea tan seguro como lo intentan hacer pasar. Eso sí, mil veces mejor que tomarse lo equivalente en azucar
mancebador
#8 #9 Según la OMS el consumo de hasta 40 mg de aspartamos por kilo de masa corporal se considera seguro.

www.bbc.com/mundo/articles/cjmr0ze3l9do

El comité de expertos de la OMS encargado de los aditivos a los alimentos es el que se encarga de establecer cuáles son las dosis seguras para el consumo.

Analizó no solo el riesgo de cáncer, sino otras posibles enfermedades como las enfermedades coronarias y la diabetes tipo 2, pero “no encontró razón suficiente” para cambiar las recomendaciones en pie desde 1981.

Así que los límites seguros se mantienen en 40 miligramos por kilogramo de peso de tu cuerpo por día.
masde120
#13 la OMS es la que dijo que no hacía falta mascarillas porque no estaba demostrado. Te repito, te falta ciencia y eso es dudar de todo hasta que se demuestre totalmente. No se ha demostrado nada, sino que no se ha podido demostrar, todavía, lo contrario. Es muy distinto.
mancebador
#14
la OMS es la que dijo que no hacía falta mascarillas porque no estaba demostrado.

Supongo que te refieres a este bulo ya desmentido:

maldita.es/malditobulo/20200805/documento-oms-mascarillas-investigacio
masde120
#16 COMO??? increible
eso es de junio de 2020 cuando cambió de criterio 6 meses después!!
No teneis ni puta idea de contrastar personalmente las cosas que os teneis que guiar por otros? YO DIRECTAMENTE vi como decia la OMS que no las usaramos si no eramos sanitarios en directo (era para controlar el suministro y que no se agotara realmente) y como tenía contacto con China sabía de lo que hablaba y llamé personalmente a todo el mundo para que no hiciera ni puto caso.
pero vosotros seguir haciendo caso de los que os dicen lo que teneis que pensar

www.eldiario.es/sociedad/oms-criterio-recomienda-mascarillas-distancia
masde120
#16 y aqui para que leas y te informes y empieces quizás a dudar un poquito en tu vida para llegar al conocimiento:
verificado.com.mx/uso-inapropiado-de-cubrebocas-genera-falsa-seguridad.
masde120
#14 además como vas pinchando con la total seguridad y no te caes del burro voy a ponertelo claro haciendo algunos numeros
En España, Coca-Cola Zero y Light utilizan una mezcla de edulcorantes, principalmente aspartamo (E-951), acesulfamo K (E-950) y ciclamato (E-952), con una concentración que ronda los 0.55 a 0.68 gramos por litro (g/L) en Coca-Cola Zero, o unos 200 mg por lata (330ml)
No vamos a hablar de la falta de estudios de esas mezclas, pero con esos datos.
una mujer…   » ver todo el comentario
Antipalancas21
#4 El aspartano, se le atribuyen efectos negativos sobre el metabolismo, la microbiota intestinal e incluso la salud neurológica.
mmlv
El fin del mundo se acerca
diablos_maiq
Mientras no sea un refresco con rabo …
hokkien
Pero la coca cola es yanki, ¿la UE no tiene huevos de ponerles aranceles?
mancebador
#2 La coca cola que se vende en Europa se fabrica (por lo general) en Europa y ya se le aplican varios impuestos.
encurtido
Por imagen me parece una pésima idea. Ahora tiene cierta aura de prestigio para ser una cerveza comercial / industrial, pero con esto su imagen de marca baja directamente a la categoría de refrescos guarros.
