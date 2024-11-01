edición general
La patronal propone subir el salario mínimo un 1,5% en 2026 y Trabajo la rechaza al considerarla poco rigurosa

CEOE y Cepyme sostienen que el SMI ya supera un 5% el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio. Los empresarios se han inspirado en el incremento pactado entre el Gobierno y los sindicatos para los funcionarios.

pedrobotero #1 pedrobotero
Si no quieren que esté en el 60% que empiecen a subir el resto de salarios
#6 concentrado
#5 Ya, pero es que el enfoque para mí es diferente. No es que el SMI haya subido demasiado y ahora se esté pidiendo una subida que es estrambótica. Lo que extravagante es la congelación de salarios de los funcionarios, que han ido perdiendo poder adquisitivo de forma alarmante desde principios de siglo XXI. Por tanto, no se trata de igualar a la baja. De lo que se trata es de que el gobierno acierta al imponer una subida del SMI por encima de ese 1.5%, pero falla estrepitosamente al subir tan…   » ver todo el comentario
tdgwho #7 tdgwho
#6 pero es que los sindicatos pedían más, fue el Gobierno el que consideró suficiente la subida que se aprobó. Ahora no pueden decir que con el smi no es suficiente.
Harkon #4 Harkon
Se espera un IPC del 2.6 y estos mierdas pretendiendo que el SMI suba un punto menos de ese IPC, como siempre provocando una pérdida de poder adquisitivo.

A eso suma las ridículas subidas de sueldos en las empresas, si es que se dan, a pesar de estar en ganancias record.
#9 okeil
Deberían dejarse de historias y establecer por ley que el salario mínimo se actualiza con el ipc previsto, y revisable a final del año si el ipc ha resultado mayor de lo previsto.
tdgwho #2 tdgwho
Han subido el smi más de lo que han subido el salario de los funcionarios.

Y hay muchos (grupos E y C2 sobretodo) que cobran muy parecido al smi.

Si a los sindicatos y al gobierno les gustó subir un 2.6 en los próximos años. Y dado que los que ganan el smi son los únicos que han ganado poder adquisitivo desde 2017... Subir un 1.5 es más que suficiente.
#3 concentrado
#2 A los funcionario se le sube este año un 2.5% con efectos retroactivos desde enero. Y del 1.5% para el año que viene con un 0.5% más si el IPC supera la subida. Que igualen esa subida y luego podrán hablar de lo que les ha inspirado.
tdgwho #5 tdgwho *
#3 ya se ha hecho, mira desde 2017 cuanto ha subido el smi y cuanto los funcionarios.

Lo del efecto retroactivo es porque la subida tendría que haber sido en enero, como las pensiones, el smi, o el propio salario de los políticos.

Lo que hay que hacer es igualar la subida del sueldo de los funcionarios a la del smi, o al menos, a la de las pensiones.

Pd en 2025 el smi subió un 4.4%
