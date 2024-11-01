La patronal propone subir el salario mínimo un 1,5% en 2026 y Trabajo la rechaza al considerarla poco rigurosa

CEOE y Cepyme sostienen que el SMI ya supera un 5% el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio. Los empresarios se han inspirado en el incremento pactado entre el Gobierno y los sindicatos para los funcionarios.
A eso suma las ridículas subidas de sueldos en las empresas, si es que se dan, a pesar de estar en ganancias record.
Y hay muchos (grupos E y C2 sobretodo) que cobran muy parecido al smi.
Si a los sindicatos y al gobierno les gustó subir un 2.6 en los próximos años. Y dado que los que ganan el smi son los únicos que han ganado poder adquisitivo desde 2017... Subir un 1.5 es más que suficiente.
Lo del efecto retroactivo es porque la subida tendría que haber sido en enero, como las pensiones, el smi, o el propio salario de los políticos.
Lo que hay que hacer es igualar la subida del sueldo de los funcionarios a la del smi, o al menos, a la de las pensiones.
Pd en 2025 el smi subió un 4.4%