Pastor de una megaiglesia dice que Trump entiende la Biblia mejor que el papa [ENG]

Un prominente pastor conservador estadounidense, e invitado habitual en Fox News, ha afirmado que Donald Trump tiene una “mejor comprensión” de la Biblia que el papa León en comentarios que han desatado la polémica sobre la fe, la política, y la guerra de Irán.
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Teniendo en cuenta que desde EEUU han impulsado a los evangélicos por considerar a los católicos muy rojos, no es de extrañar. El tema bíblico siempre ha enfrentado a católicos y protestantes y estos último siempre han presumido de interpretar la biblia como les sale de los versículos.
Uno lo ve como lo que es, un libro con historietas y el otro lo ve como un libros creado por inspiración divina lleno de verdades absolutas.