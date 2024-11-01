edición general
4 meneos
2 clics
Pastor de una megaiglesia dice que Trump entiende la Biblia mejor que el papa [ENG]

Pastor de una megaiglesia dice que Trump entiende la Biblia mejor que el papa [ENG]

Un prominente pastor conservador estadounidense, e invitado habitual en Fox News, ha afirmado que Donald Trump tiene una “mejor comprensión” de la Biblia que el papa León en comentarios que han desatado la polémica sobre la fe, la política, y la guerra de Irán.

| etiquetas: robert jeffress , pastor , megaiglesia , trump , león xiv , fox news
3 1 1 K 39 Trumpistas
6 comentarios
3 1 1 K 39 Trumpistas
themarquesito #1 themarquesito
¿Creías, @PasaPollo , que no podía haber gente más arrastrada que los encuestados republicanos sobre una pelea con Trump? Pues esto lo supera ampliamente.
2 K 48
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#1

Teniendo en cuenta que desde EEUU han impulsado a los evangélicos por considerar a los católicos muy rojos, no es de extrañar. El tema bíblico siempre ha enfrentado a católicos y protestantes y estos último siempre han presumido de interpretar la biblia como les sale de los versículos.
0 K 19
#3 concentrado
Y la ley de la relatividad mejor que Einstein
1 K 29
#5 solojavi
Lo veo lógico, Trump es ateo y el Papa no.
Uno lo ve como lo que es, un libro con historietas y el otro lo ve como un libros creado por inspiración divina lleno de verdades absolutas.
0 K 10
Mangione #2 Mangione
Hombre, bajo su punto de vista...  media
0 K 9
Apotropeo #4 Apotropeo
Más papista que el Papa
0 K 9

menéame