Pastor que condenó un libro con personajes homosexuales acusado de agredir sexualmente a una niña de su iglesia (Eng)

Pastor que condenó un libro con personajes homosexuales acusado de agredir sexualmente a una niña de su iglesia (Eng)

Silas Shelton dijo que ser homosexual era un «riesgo para la salud». Mientras tanto, la policía afirma que él tenía como objetivo a una niña que asistía a su iglesia. Shelton, pastor de Blanchester Community Ministries, estaba furioso porque los populares libros «Heartstopper» de Alice Oseman (que más tarde se convirtieron en una serie de Netflix) se comercializaban para su hija de 12 años porque tenían personajes homosexuales y él «se sentía mal al leer esas cosas».

Laro__ #1 Laro__
Yo alejaría a mis hijos lo más posible de cualquier pastor de estos pero, si además es homófobo, no les dejaría acercarse ni a su barrio. No falla.
