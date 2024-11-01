edición general
6 meneos
28 clics

Pastor aliado de Trump: Rusia, Turquía, "lo que queda de Irán" y "grupos de islámicos" invadirán Israel  

Y serán destruidos por Dios a través de un ataque combinado de terremotos, granizo y fuego amigo.

| etiquetas: trump , israel , irán , rusia , turquía
5 1 0 K 62 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
#4 capitan.meneito
Y serán destruidos por Dios a través de un ataque combinado de terremotos, granizo y fuego amigo.
Chiu chiu  media
3 K 57
Brill #6 Brill
#4 ¡En el nombre de Yahvé!
0 K 10
#1 Barriales
Aleluya hermano!!!!!
3 K 56
#3 Poligrafo
#1 alavabo sea jeová !
1 K 23
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 Al lavabo!
0 K 20
Cantro #2 Cantro
El pastor estará contentísimo de que a la hierba no le hayan puesto aranceles, y de que los borregos sigan creyendo sus fumadas
1 K 27
dilsexico #5 dilsexico
"Aquellos que pueden hacerte creer disparates pueden hacerte cometer atrocidades."
0 K 10
Apotropeo #8 Apotropeo
Pues que dejen de bombardear y esperen que el granizo haga su trabajo.
xD xD xD
0 K 8

menéame