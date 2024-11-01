·
Pastor aliado de Trump: Rusia, Turquía, "lo que queda de Irán" y "grupos de islámicos" invadirán Israel
Y serán destruidos por Dios a través de un ataque combinado de terremotos, granizo y fuego amigo.
trump
,
israel
,
irán
,
rusia
,
turquía
#4
capitan.meneito
Y serán destruidos por Dios a través de un ataque combinado de terremotos, granizo y fuego amigo.
Chiu chiu
3
K
57
#6
Brill
#4
¡En el nombre de Yahvé!
0
K
10
#1
Barriales
Aleluya hermano!!!!!
3
K
56
#3
Poligrafo
#1
alavabo sea jeová !
1
K
23
#7
Supercinexin
#3
Al lavabo!
0
K
20
#2
Cantro
El pastor estará contentísimo de que a la hierba no le hayan puesto aranceles, y de que los borregos sigan creyendo sus fumadas
1
K
27
#5
dilsexico
"Aquellos que pueden hacerte creer disparates pueden hacerte cometer atrocidades."
0
K
10
#8
Apotropeo
Pues que dejen de bombardear y esperen que el granizo haga su trabajo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
Chiu chiu