·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4652
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
5942
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
5307
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4902
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
3684
clics
Circular a 120 km/h por el carril izquierdo
más votadas
485
La 2 (5,6%) adelanta a laSexta (5,5%) y Cuatro (5,2%) en la franja de la tarde
487
Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"
639
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
549
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"
414
Las fotos de Amama con dirigentes del PP que rompen la campaña de Moreno Bonilla contra las víctimas del cáncer
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
17
clics
¿Qué pasa si trabajas de noche y aumenta la jornada por el cambio horario? Esa hora no es gratis
El sindicato CCOO recuerda que, si los trabajadores echan una hora más en la madrugada del sábado al domingo, esta debe pagarse o compensarse en descanso
|
etiquetas
:
empleo
,
cambio horario
4
1
0
K
46
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
46
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Pacman
En donde estoy se mira quien ha hecho la noche corta y le tocará hacer la larga
1
K
24
#1
YSiguesLeyendo
todos, incluida Yolanda, sabemos lo que va a pasar: una hora extra más de las infinitas horas extras no pagadas... y aquí no pasa nada!
0
K
15
#5
zentropia
Si el año es bisiesto cobras mas?
0
K
10
#2
Feliberto
Por lo general ¿que pasa cuando trabajas de noche y se reduce la jornada por el cambio horario?
0
K
10
#3
Pertinax
*
#2
Depende del convenio. Lo habitual es que no pase nada. Se compensa con el de verano.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente