¿Qué pasa si trabajas de noche y aumenta la jornada por el cambio horario? Esa hora no es gratis

El sindicato CCOO recuerda que, si los trabajadores echan una hora más en la madrugada del sábado al domingo, esta debe pagarse o compensarse en descanso

Pacman #4 Pacman
En donde estoy se mira quien ha hecho la noche corta y le tocará hacer la larga
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
todos, incluida Yolanda, sabemos lo que va a pasar: una hora extra más de las infinitas horas extras no pagadas... y aquí no pasa nada!
zentropia #5 zentropia
Si el año es bisiesto cobras mas?
#2 Feliberto
Por lo general ¿que pasa cuando trabajas de noche y se reduce la jornada por el cambio horario?
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Depende del convenio. Lo habitual es que no pase nada. Se compensa con el de verano.
