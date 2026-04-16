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El Partido Republicano aprueba la “Ley Charlie Kirk” que podría expulsar a los estudiantes que protesten contra los oradores anti-LGBTQ+

El Partido Republicano aprueba la “Ley Charlie Kirk” que podría expulsar a los estudiantes que protesten contra los oradores anti-LGBTQ+

El proyecto de ley prohíbe explícitamente la discriminación o las represalias contra alguien debido a sus opiniones sobre la “homosexualidad o el comportamiento transgénero”. La legislatura de Tennessee aprobó la la Ley Charlie Kirk, que, si es firmada por el gobernador Bill Lee (R), prohibirá a las instituciones públicas de educación superior impedir que personas con opiniones intolerantes hablen en el campus. Además, también castigará a los estudiantes que hablen en contra de los oradores del campus con los que no están de acuerdo.

| etiquetas: ley , ley charlie kirk , charlie kirk , lgbti , odio , tennessee , extrema derecha
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5 comentarios
3 1 0 K 56 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Normalizando el bullying. A tope con el fascismo.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 siendo Charlie Kirk un orador sin mensajes de odio y de centro derecha, que hagan una ley así en su nombre tiene que estar removiéndose en su tumba :troll:
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
#2 De alegría igual...
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 la viuda debería poner el grito en el cielo si de verdad quisiera seguir el mensaje de libertad de expresión de su marido. A mí me sentaría mal que se juegue con el nombre de un ser querido
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#3 Sacapuntas
Habrá que llevar un arma para defenderse. :palm:
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menéame