El Partido Republicano aprueba la “Ley Charlie Kirk” que podría expulsar a los estudiantes que protesten contra los oradores anti-LGBTQ+

El proyecto de ley prohíbe explícitamente la discriminación o las represalias contra alguien debido a sus opiniones sobre la “homosexualidad o el comportamiento transgénero”. La legislatura de Tennessee aprobó la la Ley Charlie Kirk, que, si es firmada por el gobernador Bill Lee (R), prohibirá a las instituciones públicas de educación superior impedir que personas con opiniones intolerantes hablen en el campus. Además, también castigará a los estudiantes que hablen en contra de los oradores del campus con los que no están de acuerdo.