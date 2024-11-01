El Partido Popular Europeo vota junto a la ultraderecha para facilitar las deportaciones de inmigrantes

Los conservadores junto a la extremaderecha dan los primeros pasos para que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación fuera de la UE o que se amplíe el uso y la duración de la detención por motivos migratorios, incluso para niños, de 18 a 24 meses
| etiquetas: pp , inmigración , ultraderecha , deportacion
Por supuesto que van a aprovechar para deportar a todos los que puedan y como van a estar fuera de la UE lo que pase con ellos no es responsabilidad de los países "serios" que los han enviado a esos campos de concentración.
Vamos a tener a los del ICE europeo haciendo lo mismo que en EE.UU. Si eres extranjero en la UE no vas a poder salir a la calle.
Esto es muy fuerte y no se entiende como es que esto haya salido adelante ni qué cambios van a tener que hacer meter esto en las leyes...
Y el votante de derechas piensa que cuando gobiernen y "echen" a esa "chusma" todos seremos uno y grande en el país de la gominola, pero seremos, como dijo Rajoy, la nueva mala estirpe a explotar y maltratar.