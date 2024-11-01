edición general
El Partido Popular Europeo vota junto a la ultraderecha para facilitar las deportaciones de inmigrantes

Los conservadores junto a la extremaderecha dan los primeros pasos para que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación fuera de la UE o que se amplíe el uso y la duración de la detención por motivos migratorios, incluso para niños, de 18 a 24 meses

josde #1 josde
Nada nuevo son los mismos con diferentes siglas.
#3 soberao
Quieren expulsar a todos los que soliciten asilo a un centro de refugiados fuera de la UE mientras tramitan las solicitudes, así si no se conceden ya están fuera. Este es el nivel.
Por supuesto que van a aprovechar para deportar a todos los que puedan y como van a estar fuera de la UE lo que pase con ellos no es responsabilidad de los países "serios" que los han enviado a esos campos de concentración.
Vamos a tener a los del ICE europeo haciendo lo mismo que en EE.UU. Si eres extranjero en la UE no vas a poder salir a la calle.
Esto es muy fuerte y no se entiende como es que esto haya salido adelante ni qué cambios van a tener que hacer meter esto en las leyes...
#6 tyrrelco
Otra vez sacando la patita los demócratas estos.
plutanasio #2 plutanasio
Deportación de qué tipo de inmigrantes? van a expulsar a los que tienen todos sus papeles en regla?
Solinvictus #5 Solinvictus
#2 quieren deportar a todos los sin papeles, menos las chachas que cuidan de sus hijos, las sirvientas que limpian sus casas, los que recolectan en sus latifundios, los jardineros de sus chalet, los que cuidan de las abuelas.........
#4 Cualicuatrototem *
La ética de la derecha es la destrucción y sometimiento del débil, los explotan, aunque no quieren que vengan. No quieren que vengan, pero destruyen el modo de vida en sus países, colonizándolos, mediante imperialismo económico, matando a sus lideres y dando golpes de estados, bombardeándolos, destruyendo la sociedad que hayan podido crear mediante democratizaciones.

Y el votante de derechas piensa que cuando gobiernen y "echen" a esa "chusma" todos seremos uno y grande en el país de la gominola, pero seremos, como dijo Rajoy, la nueva mala estirpe a explotar y maltratar.
