El partido ANO de Babis gana las elecciones legislativas checas

El partido populista ANO (Sí) del ex primer ministro Andrej Babis, ha ganado las elecciones legislativas celebradas en República Checa entre el viernes y el sábado con un 36,94 por ciento de apoyo, según resultados parciales correspondientes al 75 por ciento del escrutinio.

calde #2 calde *
cómo de populista es? porque hoy en día ya no está claro eso.

Es tipo "populismo de izquierdas" como podemos, proponiendo cosas locas como llamar genocidio a un genocidio;

...o populismo de derechas como decir que defiendes a los más desfavorecidos pero te financian 4 ricos egoístas y te pasas el día atacando los sistemas sociales, a los migrantes, yendo en contra de la transparencia y la democracia, acosando a los rivales políticos, ... ?
RoterHahn #9 RoterHahn *
#2
Pues algo parecido a lo que dices, pero tirando a la derecha, y viendo el percal de los partidos, chequia diria que es conservadora tirando proto fascista en ideologia.
Osea, que sigue los pasos de Hungría.
es.wikipedia.org/wiki/ANO_2011
#5 Leclercia_adecarboxylata
Me han robado este meneo.
#1 porcogroso *
Ya ha salido como ganador. ¿Vaya cagada de nombre...no? Bueno, la palabra 'ano' en checo significa 'si'.
rob #4 rob
#1 Parece ser y parece que es lo único que te ha llamado la atención de la noticia ya que te has "saltado" que el partido de Babis gana las elecciones legislativas checas, según resultados oficiales parciales y los resultados finales serán analizados por la Comisión Estatal Electoral el próximo lunes.
vilgeits #3 vilgeits
Se aproximan vientos de cambio
JuanCarVen #6 JuanCarVen
En breve las llaves volverán a sonar en breve en Praga.
woody_alien #7 woody_alien
Un ANO lleno de Babis.
PsySkeletor #8 PsySkeletor
Joder solo DOS comentarios haciendo burla del ANO…..tu antes molabas Meneame, ahora ya eres serio y caduco.
