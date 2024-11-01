El partido ANO de Babis gana las elecciones legislativas checas

El partido populista ANO (Sí) del ex primer ministro Andrej Babis, ha ganado las elecciones legislativas celebradas en República Checa entre el viernes y el sábado con un 36,94 por ciento de apoyo, según resultados parciales correspondientes al 75 por ciento del escrutinio.
Es tipo "populismo de izquierdas" como podemos, proponiendo cosas locas como llamar genocidio a un genocidio;
...o populismo de derechas como decir que defiendes a los más desfavorecidos pero te financian 4 ricos egoístas y te pasas el día atacando los sistemas sociales, a los migrantes, yendo en contra de la transparencia y la democracia, acosando a los rivales políticos, ... ?
Pues algo parecido a lo que dices, pero tirando a la derecha, y viendo el percal de los partidos, chequia diria que es conservadora tirando proto fascista en ideologia.
Osea, que sigue los pasos de Hungría.
