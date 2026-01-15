edición general
Partidario cubano de Trump se enfrenta al limbo legal conforme aumentan las redadas contra la inmigración [ENG]

Conocido por sus oyentes como El Oski, el podcaster nacido en Cuba se consideraba en su momento un orgulloso fan de Trump; El Oski incluso se tatuó a Trump en el pecho. "Tengo miedo", afirmó en español en su podcast. Oski está entre los cientos de miles de cubanos que entraron en EE.UU por la frontera sur y que fueron puestos en libertad bajo el documento de inmigración llamado I-220A, en vez de estar formalmente en libertad condicional de inmigración.

themarquesito #1 themarquesito
Esto pasa por jalear a los leopardos comecaras.  media
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Ahora el jaleo lo tiene él. xD
johel #7 johel
Cuando quieres tirar la escalera para que no suban a por ti, pero vives en un bajo.
Aguarrás #2 Aguarrás
Oski no era el más listo de su clase... :roll:
devilinside #10 devilinside
#2 Son tan tiernos...
#9 Chuache_cientifico
Creían que lo de los nazis iba en broma, pero iba en serio.
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
¿Qué esperaban todos los gilipollas estos que sucedería de salir elegido un mongolo como el Trump, que no siente la más mínima empatía por nadie que no esté dentro de su círculo elitista (y ni aún así)?
Fernando_x #8 Fernando_x
#4 Sí, existe la personalidad que cree que siendo suficiente pelota, fiel seguidor del amado líder, logrará beneficios. Por eso triunfan las sectas.
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
Lamentablemente, esta lección no le enseñará a ser mejor persona la próxima vez.
#5 Nasser
Pues por la mayoría lo siento, pero estos tienen lo que merecen por bobos
