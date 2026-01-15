Partidario cubano de Trump se enfrenta al limbo legal conforme aumentan las redadas contra la inmigración [ENG]

Conocido por sus oyentes como El Oski, el podcaster nacido en Cuba se consideraba en su momento un orgulloso fan de Trump; El Oski incluso se tatuó a Trump en el pecho. "Tengo miedo", afirmó en español en su podcast. Oski está entre los cientos de miles de cubanos que entraron en EE.UU por la frontera sur y que fueron puestos en libertad bajo el documento de inmigración llamado I-220A, en vez de estar formalmente en libertad condicional de inmigración.