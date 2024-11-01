Participantes en el Asalto del 6 de enero en el Capitolio presentan una demanda en la que acusan a la policía de uso excesivo de la fuerza (Eng)

Participantes en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio presentan una demanda en la que acusan a la policía de uso excesivo de la fuerza Decenas de personas que participaron en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos han presentado una demanda contra el Gobierno federal, en la que acusan a los agentes que intervinieron de haber hecho un uso excesivo de la fuerza.