Participantes en el Asalto del 6 de enero en el Capitolio presentan una demanda en la que acusan a la policía de uso excesivo de la fuerza (Eng)

Participantes en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio presentan una demanda en la que acusan a la policía de uso excesivo de la fuerza Decenas de personas que participaron en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos han presentado una demanda contra el Gobierno federal, en la que acusan a los agentes que intervinieron de haber hecho un uso excesivo de la fuerza.
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Viva el ICE
Entre ellos creo q varios policias y una tia de la muchedumbre q se salto el ultimo control q separaba a la turba de los electos.
La primera se llevo una bala en el pecho y ya nadie quiso ser el segundo.