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Participantes en el Asalto del 6 de enero en el Capitolio presentan una demanda en la que acusan a la policía de uso excesivo de la fuerza (Eng)

Participantes en el Asalto del 6 de enero en el Capitolio presentan una demanda en la que acusan a la policía de uso excesivo de la fuerza (Eng)

Participantes en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio presentan una demanda en la que acusan a la policía de uso excesivo de la fuerza Decenas de personas que participaron en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos han presentado una demanda contra el Gobierno federal, en la que acusan a los agentes que intervinieron de haber hecho un uso excesivo de la fuerza.

| etiquetas: asalto al capitolio , trump , eeuu , capitolio , policía , demanda
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7 comentarios
13 1 0 K 172 actualidad
jonolulu #1 jonolulu *
Qué vergüenza, ya ni se pueden dar golpes de estado tranquilamente.

Viva el ICE
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themarquesito #2 themarquesito
Suena a que el Departamento de Justicia llegará a un acuerdo extrajudicial y les pagará un pastón, como pasó recientemente con Mike Flynn.
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#4 Robe7064
#2 Eso iba entrar a comentar. No esperan ganar un juicio, esperan forrarse con un acuerdo.
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Heni #7 Heni *
Es curioso porque en Twitter y similar, los mismos usuarios que defienden este asalto después lo ves aplaudiendo cuando un policía de allí saca la pistola y mata a quemarropa a un desgraciado que hizo un movimiento en falso, o intentó quitar la cartera, o no fué lo suficientemente rápido en tirarse al suelo o similar, ahí sí que no hay problema en usar exceso de violencia, la policía actuó bien, y blablabla... pero contra gente que literalmente estaba asaltando la sede del poder legislativo del…   » ver todo el comentario
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magnifiqus #5 magnifiqus
Vaya panda de nenazas. Los golpes de Estado de antes, eso sí que eran golpes... :troll:
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#3 fremen11
Uso excesivo?? Cuantos muertos hubo??
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ostiayajoder #6 ostiayajoder
#3 4 o 5.

Entre ellos creo q varios policias y una tia de la muchedumbre q se salto el ultimo control q separaba a la turba de los electos.

La primera se llevo una bala en el pecho y ya nadie quiso ser el segundo.
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menéame