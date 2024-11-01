edición general
2 meneos
5 clics

Paro nacional Ecuador : Estos son los tres fallecidos hasta el momento en protestas

El paro nacional en Ecuador, que ya supera las tres semanas de duración, ha dejado hasta el momento tres fallecidos confirmados en el marco de las protestas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y organizaciones de derechos humanos han denunciado que las muertes se produjeron en medio de enfrentamientos con la fuerza pública y por el uso de gases lacrimógenos y armas de fuego.

| etiquetas: paro nacional , imbabura , conaie , indigenas , diesel
1 1 0 K 17 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
Kasterot #1 Kasterot *
Tres muertos, más de 100 detenidos, Ecuador incomunicado prácticamente con Colombia.
Y el gobierno no dialoga, la policía repartiendo estopa sin conocimiento ni medida, los medios y gran parte de la gente aplaudiendo que "haya mano dura" contra los "indios".
No consideran que la policía debe respetar las leyes, que está bien apalizar manifestantes.
El día que la policía les atice a los "buenos" (los que aportan ahora a noboa y la policía) será tarde
0 K 12
#2 Setis
#1 Mientras tanto, los narcos haciendo de las suyas. Pero la policía sólo tiene palos para los indígenas. Cómo se nota que los indígenas no matan policías.
0 K 7

menéame