Paro nacional Ecuador : Estos son los tres fallecidos hasta el momento en protestas

El paro nacional en Ecuador, que ya supera las tres semanas de duración, ha dejado hasta el momento tres fallecidos confirmados en el marco de las protestas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y organizaciones de derechos humanos han denunciado que las muertes se produjeron en medio de enfrentamientos con la fuerza pública y por el uso de gases lacrimógenos y armas de fuego.