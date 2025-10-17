El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos

Portugal se sumará en breve a los países europeos que prohíben el uso del burka en espacios públicos, tras la aprobación este viernes en la Asamblea de la República de un proyecto de ley presentado por la ultraderecha para vetar las prendas que oculten el rostro en lugares públicos.
En occidente es de mala educación llevar sombrero en lugares cerrados
Capas cortas y sombreros de tres picos
Es la ley de nuestro rey y señor
La luz, la ilustración
Aquel que nada teme no tiene miedo a mostrarse
Aquel que vive entre sombras y telas algo oculta
Adoptemos el calvinismo
Fuera cortinas, ventanas de suelo a pared
Que todos vean que somos dignos
Hay que respetar las tradiciones de cada sitio.
Aquí preferimos que no haya ciudadanos que parezcan una mesa camilla.