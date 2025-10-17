edición general
El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos

Portugal se sumará en breve a los países europeos que prohíben el uso del burka en espacios públicos, tras la aprobación este viernes en la Asamblea de la República de un proyecto de ley presentado por la ultraderecha para vetar las prendas que oculten el rostro en lugares públicos.

Ojalá toda Europa
Ojalá toda Europa
#2 Somozano *
Aquí ya Carlos III hizo leyes en contra de aquellos que no muestran su rostro en público
En occidente es de mala educación llevar sombrero en lugares cerrados

Capas cortas y sombreros de tres picos

cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/motin-de-esquilache.jpg

Es la ley de nuestro rey y señor

La luz, la ilustración
Aquel que nada teme no tiene miedo a mostrarse
Aquel que vive entre sombras y telas algo oculta

Adoptemos el calvinismo
Fuera cortinas, ventanas de suelo a pared

Que todos vean que somos dignos
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#2 Hasta que la radiación ultravioleta acabe con nosotros. :troll: :troll:
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Si en Afganistán prohíben ir sin burka, aquí podemos prohibir ir con burka.

Hay que respetar las tradiciones de cada sitio. :troll:
#6 Luiskelele
El que quiera usar burka tiene una ristra de países donde podrá usarlo hasta para darse una ducha.

Aquí preferimos que no haya ciudadanos que parezcan una mesa camilla.
Amoniaco #7 Amoniaco
#6 eso es racismo e islamofobia. Es por su bien.
Amoniaco #4 Amoniaco
Otro país de extrema derecha que no entiende el empoderamiento que da eso una mujer y no permite el avance de derechos.
