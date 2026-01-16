El Parlamento Europeo defiende los derechos de los pasajeros aéreos

El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó, con 632 votos a favor, 15 votos en contra y 9 abstenciones, su posición sobre los cambios propuestos el pasado junio por el Consejo a la normativa vigente de derechos de los pasajeros aéreos. Los eurodiputados rechazan la intención de los Estados miembros de recortar derechos a los viajeros, garantizados por las reglas vigentes desde 2004 y cuyo objetivo es protegerles en caso de alteración en los vuelos.