edición general
5 meneos
12 clics
El Parlamento Europeo defiende los derechos de los pasajeros aéreos

El Parlamento Europeo defiende los derechos de los pasajeros aéreos

El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó, con 632 votos a favor, 15 votos en contra y 9 abstenciones, su posición sobre los cambios propuestos el pasado junio por el Consejo a la normativa vigente de derechos de los pasajeros aéreos. Los eurodiputados rechazan la intención de los Estados miembros de recortar derechos a los viajeros, garantizados por las reglas vigentes desde 2004 y cuyo objetivo es protegerles en caso de alteración en los vuelos.

| etiquetas: parlamento europeo , blindaje , defensa , derechos , pasajeros aereos
4 1 0 K 43 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 43 actualidad
traviesvs_maximvs #1 traviesvs_maximvs
¿Soy al único al que pillar un avión le resulta harto desagradable y con la sensación de que le tratan a uno como a ganado?
0 K 11
ayatolah #2 ayatolah
Se nota que los eurodiputados se mueven constantemente en avión, de lo contrario no moverían un dedo por no molestar al lobby.
(Los que votaron en contra, deben estar directamente a sueldo)
0 K 10

menéame