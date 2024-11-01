edición general
La Eurocámara rechaza relajar el derecho a compensación por retraso y exige equipaje de mano sin sobrecoste

La posición de la Eurocámara choca con la posición consensuada por los Veintisiete el pasado junio, en la que las capitales se limitaron a contemplar la gratuidad de un bulto personal que quepa bajo el asiento (como mochilas, bolsos o bolsas de ordenador) y obviaron así el derecho avalado por varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de que el viajero pueda embarcar también sin sobrecoste con una maleta de mano de dimensiones máximas de 100 cm (largo, ancho y alto combinados) y un peso no superior a 7 kg.

Tomaaaa!
Bueno, bueno, que bien le va a sentar esta noticia al CEO de Bryanair :troll:
#3 se va a limpiar el culo con ella, como con las anteriores ¬¬
No solamente no tendrían que relajar las compensaciones, si no que tendrían que actualizarlas con el IPC
