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París lanzará una licitación de eólica marina de 10 gigavatios

París lanzará una licitación de eólica marina de 10 gigavatios

El Gobierno francés ha anunciado lanzamiento de una serie de licitaciones hasta 2027 destinadas a desarrollar nuevas capacidades de producción de electricidad renovable. Estos anuncios se producen en un contexto en el que el aumento de la oferta de producción permitirá responder a las necesidades del futuro Plan de electrificación, recordando así que las energías renovables constituyen un pilar esencial para reducir la dependencia gala de los combustibles fósiles.

| etiquetas: francia , eolica , marina
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3 comentarios
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TipejoGuti #1 TipejoGuti
Lo he vuelto a mirar, Paris sigue sin tener costa...
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devilinside #2 devilinside
#1 Venía justo a decir eso. Habrán querido decir que la instalación será en el Sena
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menéame