París lanzará una licitación de eólica marina de 10 gigavatios

El Gobierno francés ha anunciado lanzamiento de una serie de licitaciones hasta 2027 destinadas a desarrollar nuevas capacidades de producción de electricidad renovable. Estos anuncios se producen en un contexto en el que el aumento de la oferta de producción permitirá responder a las necesidades del futuro Plan de electrificación, recordando así que las energías renovables constituyen un pilar esencial para reducir la dependencia gala de los combustibles fósiles.