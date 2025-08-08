“Parecido a la masa de Saturno, el radio de Júpiter”: científicos parecen haber descubierto un planeta desconocido en el sistema estelar más cercano a la Tierra

Un grupo de astrónomos que trabajan con el telescopio espacial James Webb han detectado indicios de un posible planeta gigante gaseoso en Alfa Centauri A, parte del sistema estelar más cercano a la Tierra, a apenas cuatro años luz. Según las observaciones, el candidato se ubica en la zona habitable de Alfa Centauri A, una estrella muy similar al Sol en masa, edad y tipo espectral.
We find some evidence for the presence of a second short-period signal, at 5.15 days with a semi-amplitude of only 40 cm s−1. If caused by a planetary companion, it would correspond to a minimum mass of 0.29 ± 0.08 M⊕.