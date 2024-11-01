·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6353
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
7897
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
4838
clics
Menéame cumple 20 años
3656
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
4496
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
más votadas
1226
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
807
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
958
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
785
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
489
Un documento interno alertó de que la dirección del Hospital de Torrejón elegía pacientes por “rentabilidad económica”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
216
clics
Parece el escenario de 'Juego de Tronos', pero es el pueblo español medieval que se quedó atrapado en el pasado
Sus calles, casas y rincones se encargan de mantener el aspecto medieval como si siguiéramos en plena Edad Media
|
etiquetas
:
monells
,
juego de tronos
,
edad media
,
pueblo medieval
8
0
0
K
92
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
0
K
92
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ferran
Como que algunas escenas de Juego de tronos se grabaron en España…
0
K
12
#2
Desolate
#1
Correcto. En casi toda la geografía española.
0
K
7
#3
Jointhouse_Blues
Estos hallazgos se los queda uno calladito, que después se te llenan de gente que solo busca su foto para presumir en rrss, y pierden todo su encanto.
0
K
11
#4
JuanCarVen
#3
En Catalunya imposible.
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente