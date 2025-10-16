edición general
14 meneos
75 clics
Una parcela inundable en Orihuela Costa con 64 viviendas previstas "engulle" las señales de tráfico

Una parcela inundable en Orihuela Costa con 64 viviendas previstas "engulle" las señales de tráfico  

Continúa la polémica sobre la modificación puntual del plan parcial del sector Y-1 en Dehesa de Campoamor, con la que se pretende construir el triple, 64 viviendas en vez de las 24 que estaban previstas, a escasos metros de la rambla del río Nacimiento, en una zona sometida a riesgo de inundaciones que ya se vio afectada por la dana de septiembre de 2019. Los terrenos, de 1,8 hectáreas, se encuentran dentro de la delimitación de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, afectando a un espacio dentro de...

| etiquetas: vallado , señales , parcela inundable , orihuela , nacimiento , campoamor
11 3 0 K 269 actualidad
2 comentarios
11 3 0 K 269 actualidad
pepel #2 pepel
Pues a ver si nos quitais la riada, para que podamos empezar a construir.
0 K 20
Andreham #1 Andreham
Los vecinos de Orihuela Costa quieren respuestas, así que han registrado una nueva pregunta para el pleno de este mes. En concreto, la asociación vecinal Costa Campoamor se dirige al alcalde del municipio, Pepe Vegara, y no al concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, porque el edil delegó en el regidor esta tramitación al darse la particularidad de que Ruiz trabajó para la promotora de este proyecto como ingeniero civil antes de ser concejal.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee coooooooooooooooooooooosaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas.

Pero el Koldo?????? Y la flotilla?????????????? Y el hermano del perro???????????? Y la Yoli????????????????????? Y la Irene??????????????
0 K 7

menéame