Un parásito originario de México aparece en un orinal romano del siglo II y eso debería ser imposible

Aunque el Imperio bizantino sobrevivió hasta 1453 d.C., se considera que el Imperio Romano termina con la deposición de Rómulo Augústulo por el líder bárbaro Odoacro en el año 476 d.C., lo que el fin de la Edad Antigua en Europa. Teniendo esto en cuenta y dando por sentado que Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492, ¿cómo es posible que un parásito originario de México haya aparecido en un orinal romano que había permanecido oculto durante 17 siglos?