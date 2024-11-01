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Un parásito originario de México aparece en un orinal romano del siglo II y eso debería ser imposible

Aunque el Imperio bizantino sobrevivió hasta 1453 d.C., se considera que el Imperio Romano termina con la deposición de Rómulo Augústulo por el líder bárbaro Odoacro en el año 476 d.C., lo que el fin de la Edad Antigua en Europa. Teniendo esto en cuenta y dando por sentado que Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492, ¿cómo es posible que un parásito originario de México haya aparecido en un orinal romano que había permanecido oculto durante 17 siglos?

| etiquetas: méxico , roma , parásito
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7 comentarios
2 1 0 K 26 actualidad
lonnegan #2 lonnegan *
Ahora bien, aunque ha quedado claro que Cryptosporidium parvumya estaba en Europa antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, llega el momento de volver a preguntarse cuál es su origen. De hecho, su presencia simultánea en ambos continentes parece indicar que surgió mucho antes de lo imaginado o que, realmente, apareció en Eurasia. Harán falta nuevas investigaciones para averiguarlo.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Ya no duermo esta noche.
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woody_alien #6 woody_alien
la deposición de Rómulo Augústulo

Joder, ya saben hasta quién cagó en el orinal.
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Pertinax #7 Pertinax
#6 Yo apuesto por Incontinentia Suma.
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EldelaPepi #3 EldelaPepi
Según la navaja de Ockham, probablemente dicho parásito en realidad no sea originario de México.
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kinnikuman #4 kinnikuman
¿A quién no le va a gustar un parásito originario de México en un orinal romano del siglo II? ¿A quién no le va a gustar?  media
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#5 endy
mientras sea terrestre no hay ninguna novedad.
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menéame