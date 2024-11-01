edición general
5 meneos
16 clics
Paradoja en Wall Street: el S&P 500 sigue en zona de máximos históricos, pero el 41% de sus empresas caen en bolsa en 2025

Paradoja en Wall Street: el S&P 500 sigue en zona de máximos históricos, pero el 41% de sus empresas caen en bolsa en 2025

Los mercados de renta variable están viviendo un año excepcional, con el que ni soñaban hace unos meses. Los grandes índices bursátiles se han repuesto a los aranceles de Trump y han sido capaces de alcanzar máximos históricos. En el año, el S&P 500 se revaloriza un 16% y el Stoxx 600 un 14%, para alegría de los inversores. Pero esta realidad tiene una 'cara B'. Pese a los récords que están marcando los índices selectivos, muchas empresas cotizan en rojo en bolsa este año. A menos de un mes de que se cierre el ejercicio, el 41% de firmas del...

| etiquetas: sp500 , eeuu , europa , mercados , economía
4 1 0 K 57 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Paradoja no ... matemáticas. Claro que eso para los que se dan de economistas es muy jodido.
2 K 34
pedrario #4 pedrario
El titular es simplón, con matemática de primaria se puede desmentir que eso no sea extraño.

Si tienes 100 empresas, 41 en caída y 59 en subida, pongamos que de media caen y suben 1 todas, el resultado final es 18 positivo.
0 K 12
#6 harverto
Cuando reviente la burbuja de la IA, esto es, cuando los inversores necesiten recuperar sus gigantescas inversiones, Estados Unidos se va poner en su sitio.
0 K 10
#1 Klamp
Que paradoja ni que niño muerto es el plan!
0 K 8
cosmonauta #2 cosmonauta *
#1 ¡Yo aún diría más!

¡El Gran Plan!
0 K 16
#5 NO86
El S&P 500 sube un 16% en el año en dólares, pero, para el inversor europeo, las ganancias quedan reducidas a cerca de un 3% al trasladarlas a euros, debido a la caída que ha sufrido el dólar frente a la moneda europea. En dólares, como se ha señalado, un 41% de empresas del S&P está en rojo este año (cerca de 200 cotizadas), pero, en euros, el porcentaje sube hasta el 62% (más de 300 empresas)

Interesante!
¿Y en yuanes cómo irán?
0 K 7

menéame