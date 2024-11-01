La paradoja del 'boom' económico español: Los salarios se desangran, pero la renta de los hogares sube

Mientras que las nóminas se devalúan, los ingresos que reciben los hogares crecen incluso por encima de la inflación. El auge del mercado laboral es una de las claves. La economía española atraviesa un ciclo de crecimiento como no se veía desde antes de la gran crisis financiera. Sin embargo, es una queja recurrente que la 'macro' —esa imagen general de la economía, los grandes números— a menudo no se refleja en la 'micro'. Es decir, que esas grandes cifras no llegan al día a día de las familias.