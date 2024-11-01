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La paradoja del 'boom' económico español: Los salarios se desangran, pero la renta de los hogares sube

La paradoja del 'boom' económico español: Los salarios se desangran, pero la renta de los hogares sube

Mientras que las nóminas se devalúan, los ingresos que reciben los hogares crecen incluso por encima de la inflación. El auge del mercado laboral es una de las claves. La economía española atraviesa un ciclo de crecimiento como no se veía desde antes de la gran crisis financiera. Sin embargo, es una queja recurrente que la 'macro' —esa imagen general de la economía, los grandes números— a menudo no se refleja en la 'micro'. Es decir, que esas grandes cifras no llegan al día a día de las familias.

| etiquetas: paradoja , salarios , economía
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2 comentarios
3 0 0 K 30 actualidad
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Me da la impresión, que tras terabytes de gráficas y como tantas otras veces, esto sólo se lo vamos a poder explicar a hostias a los responsables, porque clama al cielo lo descaradamente que nos toman por gilipollas.
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#2 Pitchford *
Si los hijos se quedan más tiempo a vivir con los padres y empiezan a trabajar, la renta de esos hogares aumenta. Es una paradoja de fácil explicación. Quizá también sea más frecuente que trabajen los dos miembros de los hogares de parejas. Y no digamos los hogares de vivienda compartida por habitaciones, con todos trabajando.
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