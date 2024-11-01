La paradisíaca isla del Caribe donde sus habitantes no tienen derecho a usar las playas

En un viaje por carretera por la costa norte de Jamaica en 2014, paré a almorzar en la playa de Mammee Bay. La amplia extensión de arena blanca que bordeaba el mar turquesa me dejó paralizado. Pero lo que más recuerdo es la escena local: barcos de pescadores atracados después de un día de trabajo y niños jugando en la arena. En 2020, ese mismo tramo de arena se vendió a un promotor privado para convertirlo en un complejo turístico y residencial de lujo multimillonario. Se construyó un muro de cemento y la playa se cerró a los lugareños.