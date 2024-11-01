edición general
El papel oculto de idealista y las inmobiliarias

Las inmobiliarias y los portales digitales no son meros intermediarios. Juegan un papel enorme en cómo se fija el precio de la vivienda. Incentivos perversos, datos inflados y un mercado que parece libre pero está trucado. via x.com/JaimePalomera/status/1992669451385450536

cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#5 Yo veo mucho verde en ese mapa dentro de España. Es que la gente quiere vivir en pleno centro y eso no puede ser.
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 Al menos reconoces el bulo este pagado por los especuladores de que toda europa esta igual, ya te hemos pillado, menos mal que reconoces por omisión el delito
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
De ilusión también se vive.

El problema principal sigue existiendo y no, está claro que Idealista y las cienmil empresas que rodean este negocio no van a ayudar a que baje. Pero el meollo de la cuestión es ¿Como haces que una demanda inelástica se vuelva elástica?

La gente no es que solo quiera vivienda, es que quiere vivienda en un sitio en concreto. Y eso es un problema cuando las grandes ciudades se han convertido poco a poco en centros temáticos y parques de atracciones.

Y no, no es algo nuevo. Lleva varios años en Europa en general...y como siempre ha llegado con retraso a España, pero ha llegado.
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#2 Bulo de los especuladores! no es un problema general de Europa, esto es lo que los especuladores pagan a gente como esta para que creamos que es en todas partes así

El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa www.meneame.net/story/bce-alerta-crisis-vivienda-espana-precios-estan-

No es así  media
#16 omega7767 *
#2 recuerdo cuando alquilé un hotel en Pontevedra a través de booking y me pareció carísimo a casi 100 euros la noche y mi suegra, sin ni puta idea de internet y anclada en el pasado, a través de un periódico alquiló una pensión por 30 euros. No vi nada por 30 euros en Booking en pontevedra, todo era mucho más caro

Yo pensé que era el listo y mi suegra me hizo sentir como un total inutil jaja

Los métodos antiguos son más baratos que los modernos
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#14 no no si yo no hablo de bajar el precio, hablo de hundir la demanda para bajar el precio y eso si resuelve, por eso escribo a decenas de estadounidenses al día en reddit diciendoles que son un problema y que no vengan y lo entienden muchos la verdad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entre esto, que la mitad de casas son una estafa hecha por IA, le quedan dos días.

Difundid, quejaros de que hay estafas y a ver si se les hunde el negocio
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue *
#_4 pero como es más caro un 70% en España que en europa segun el BCe y eso que los salarios crecieron un 30% menos que la media europea segun OCDE www.vozpopuli.com/economia/el-bce-alerta-de-la-crisis-de-vivienda-en-e

No es construir ese es el bulo de los que nos asfixian, especulan y os pagan para comentar aquí (pronto os sustituye chagpt)
NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#12 claro pero si estás cobrando 1200 por alquilar una casa, el salario minimo de alguien, todo lo que trabaja te lo llevas tu por el alquiler eso es especular.

Claro cuanta mas gente quiera vivir en un sitio sube precios, por eso cada vez mas gente nos organizamos en redes para decirles que no vengan y hundir la demanda con cambio climático, esto lo arreglamos nosotros!
Dakitu_Dakitu #14 Dakitu_Dakitu
#13 Pero es que el precio depende de las características de la vivienda y sobre todo de la zona donde esté ubicada, creo que eso lo sabemos todos. A mi me gustaría vivir en Pozuelo de Alarcón, pero como gano poco y además gasto mucho me tengo que conformar con Entrevías. Si se baja el precio de la vivienda no vas a tener más oportunidades, porque en vez de presentarse 50 interesados se presentarían 300.000.
Dakitu_Dakitu #9 Dakitu_Dakitu
Pues lo siento mucho pero no estoy de acuerdo. Idealista marca precios por abajo. Si pones en venta o alquiler al precio máximo que te aconseja Idealista te llama mucha gente y te lo quitan de las manos. Si hacemos caso al vídeo de este señor y ponemos los precios más bajos en vez de llamarte 50 personas te llaman 100.0000. Con lo cual las posibilidades de adquirir esa vivienda no se reducen. Es más, los propietarios no tienen la culpa de nada, sólo actúan según la Ley de oferta y demanda. ¿La…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#9 Claro pero es que idealista esta lleno de estafas con IA www.meneame.net/story/idealista-esta-llenando-imagenes-casas-venta-hec

Claro pero es que la ley en el articulo 47 dice que no es oferta y demanda, segun la constitución "los poderes publicos regularán el suelo para impedir la especulación" no es oferta y demanda, ese es el bulo de los especuladores estadounidenses e israelíes que vienen aquí y acaparan la vivienda atacando a España y haciendo…   » ver todo el comentario
Dakitu_Dakitu #12 Dakitu_Dakitu
#10 A ver, el artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los españoles. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando el uso del suelo para impedir la especulación y asegurando que la comunidad participe en las plusvalías generadas por la acción urbanística pública.

Especulación inmobiliaria es cuando compras uno o más pisos y los mantienes vacíos esperando que suba el…   » ver todo el comentario
Supercinexin #3 Supercinexin
No existe eso que llaman "libre mercado". El mercado tiene reglas. O las pone la sociedad, a través del Estado Socialista, o las pone el empresario.

Elegid pues a quién votáis, membrillos.
#4 Katos
'''DEJAD DE COSNTRUIR QUE LO MISMO EL PRECIO BAJA!!!
#11 adolor
Eso ya se veía en la crisis de 2008, se abrieron inmobiliarias a montones. Todos los que van a porcentaje está claro lo que van a intentar hacer con los precios.
