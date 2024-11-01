El papel oculto de idealista y las inmobiliarias

Las inmobiliarias y los portales digitales no son meros intermediarios. Juegan un papel enorme en cómo se fija el precio de la vivienda. Incentivos perversos, datos inflados y un mercado que parece libre pero está trucado. via x.com/JaimePalomera/status/1992669451385450536
El problema principal sigue existiendo y no, está claro que Idealista y las cienmil empresas que rodean este negocio no van a ayudar a que baje. Pero el meollo de la cuestión es ¿Como haces que una demanda inelástica se vuelva elástica?
La gente no es que solo quiera vivienda, es que quiere vivienda en un sitio en concreto. Y eso es un problema cuando las grandes ciudades se han convertido poco a poco en centros temáticos y parques de atracciones.
Y no, no es algo nuevo. Lleva varios años en Europa en general...y como siempre ha llegado con retraso a España, pero ha llegado.
El BCE alerta de la crisis de vivienda en España: los precios están un 70% más inflados que en Europa www.meneame.net/story/bce-alerta-crisis-vivienda-espana-precios-estan-
No es construir ese es el bulo de los que nos asfixian, especulan y os pagan para comentar aquí (pronto os sustituye chagpt)
Claro cuanta mas gente quiera vivir en un sitio sube precios, por eso cada vez mas gente nos organizamos en redes para decirles que no vengan y hundir la demanda con cambio climático, esto lo arreglamos nosotros!
Claro pero es que la ley en el articulo 47 dice que no es oferta y demanda, segun la constitución "los poderes publicos regularán el suelo para impedir la especulación" no es oferta y demanda, ese es el bulo de los especuladores estadounidenses e israelíes que vienen aquí y acaparan la vivienda atacando a España y haciendo… » ver todo el comentario
Especulación inmobiliaria es cuando compras uno o más pisos y los mantienes vacíos esperando que suba el… » ver todo el comentario
