El papa León XIV advierte sobre un mundo devastado por "tiranos" tras las críticas de Trump

El papa León XIV advirtió que el mundo está siendo asolado por “tiranos” en unas contundentes declaraciones realizadas después de que el presidente Donald Trump atacara al pontífice por su postura sobre la guerra con Irán. León XIV se ha convertido en un firme crítico del conflicto y, en su discurso, volvió a predicar un mensaje de paz y a reprender a los líderes que utilizan un lenguaje religioso para justificar la guerra.