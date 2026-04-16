El papa Leo XIV advierte de que el mundo está siendo devastado por “tiranos” tras los ataques de Donald Trump [ENG]

El papa Leo XIV advirtió de que el mundo está siendo devastado por “tiranos” en unos comentarios contundentes realizados después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacara al pontífice por su postura sobre la guerra con Irán. “El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios”, dijo Leo en un discurso durante una visita a la mayor ciudad de Camerún, Bamenda, el jueves.