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El papa Leo XIV advierte de que el mundo está siendo devastado por “tiranos” tras los ataques de Donald Trump [ENG]

El papa Leo XIV advierte de que el mundo está siendo devastado por “tiranos” tras los ataques de Donald Trump [ENG]

El papa Leo XIV advirtió de que el mundo está siendo devastado por “tiranos” en unos comentarios contundentes realizados después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacara al pontífice por su postura sobre la guerra con Irán. “El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios”, dijo Leo en un discurso durante una visita a la mayor ciudad de Camerún, Bamenda, el jueves.

| etiquetas: papa , leo , trump , tiranos , militar
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7 comentarios
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Ripio #2 Ripio
Al final incluso me va a caer bien el cura este.
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#4 fremen11
#2 A ver es que Cheeto les está haciendo la competencia con esas imágenes hechas con IA donde aparece con JC y luego como un "doctor" obrando milagros :troll: :troll:
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Ripio #5 Ripio
#4 Pero este le planta cara y los europedos se callan como putas.
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#7 fremen11
#5 Bueno algunos europedos, otros como el Perro y Meloni ya le han dicho algo a Cheeto
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HeilHynkel #1 HeilHynkel *
#0

Yo creo que Messi no dijo nada. xD Y es Su Santida Leo Messi, no el papa .. menudas confianzas. :roll:
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Y no ha dicho nada de Putin, que no se extrañe si le llega una carta con muchas negritas llamándole zazi.
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Glidingdemon #6 Glidingdemon
Vosotros alucinando con el chamán este, que pronto os desilusionara como buen sacerdote católico que es. No hay ni uno de estos que vaya en contra de sus compañeros pederastas, ladrones y corruptos, una medida sensata que podría poner para empezar a confiar que quiere modernizar su secta y acabar con el acaparamiento de la pasta, sería abolir el celibato y que sus chamanes pudiesen casarse con quien quisieran y sus descendientes heredar como cualquier persona, pero eso no va a ocurrir nunca.
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menéame