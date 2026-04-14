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El papa, desde Argelia: Dios "no está con los prepotentes"

El papa, desde Argelia: Dios "no está con los prepotentes"

El papa León XIV afirmó este martes que Dios "no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios"

| etiquetas: papa , trump , prepotente , malvado , soberbio , argelia
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3 comentarios
6 0 0 K 66 actualidad
#1 minossabe
¿Qué Dios?
Porque los hay que piensan que sí.
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Pues a ver si le tira un rayo ya cojones, que nunca hace nada
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JohnSecada #3 JohnSecada
Qué pinta el papa en Argelia??? La moda es hacer cool el islam???
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menéame