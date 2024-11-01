edición general
Pantoea piersonii IIIF1SW-P2T produce citotoxicidad por secreción de amonio mediada por L-asparaginasa y coloniza el tracto reproductor de Caenorhabditis elegans

Pantoea piersonii IIIF1SW-P2T (basionimo Kalamiella piersonii IIIF1SW-P2T), una especie bacteriana aislada de la Estación Espacial Internacional, fue predicha como no patógena para los humanos, a diferencia de su contraparte clínica P. piersonii YU22, la cual induce la cristalización de estruvita y causa toxicidad en la línea celular de riñón embrionario humano (HEK 293 T). Ahora se ha identificado la citotoxicidad mediada por L-asparaginasa de IIIF1SW-P2T sobre células HEK 293T in vitro y demostramos la capacidad de colonización de eucariotas.

elsnons #1 elsnons
Te aseguro que es mejor ingresar 250 euros en una web de criptos y sentarse en el sillón viendo crecer tu dinero .
#2 Mesopotámico *
TITULAR DE AÑO
ochoceros #8 ochoceros
#2 Calla, que he leído cristotoxicidad en lugar de citotoxicidad :shit:
mente_en_desarrollo #12 mente_en_desarrollo
#2 Pensaba que había que traducirlos.
maxxcan #9 maxxcan
#2 soy biólogo y me ha costado entenderlo...
Javier_Forteza #10 Javier_Forteza
#9 ¿Que parte no has entendido, ignorante?
Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Que cosa más hijadelasmilputas de bacteria, bro.
#4 abogado_del_diablo
Ese refrán se decía mucho en mi pueblo cuando alguien tenía retortijones.
ExLibris #5 ExLibris
En resumen...¿eso es bueno o malo?
RGr8888 #7 RGr8888
#5 corroboro
Galero #11 Galero
Se veía venir :roll:
