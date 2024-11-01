Pantoea piersonii IIIF1SW-P2T produce citotoxicidad por secreción de amonio mediada por L-asparaginasa y coloniza el tracto reproductor de Caenorhabditis elegans

Pantoea piersonii IIIF1SW-P2T (basionimo Kalamiella piersonii IIIF1SW-P2T), una especie bacteriana aislada de la Estación Espacial Internacional, fue predicha como no patógena para los humanos, a diferencia de su contraparte clínica P. piersonii YU22, la cual induce la cristalización de estruvita y causa toxicidad en la línea celular de riñón embrionario humano (HEK 293 T). Ahora se ha identificado la citotoxicidad mediada por L-asparaginasa de IIIF1SW-P2T sobre células HEK 293T in vitro y demostramos la capacidad de colonización de eucariotas.
| etiquetas: pantoea , citotoxicidad , amonio , asparaginasa