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Pánico a un mundo con las reglas de Donald Trump

Pánico a un mundo con las reglas de Donald Trump

Mientras Trump actúa a su manera, el mundo gira alrededor de la primera potencia mundial entre el rechazo, la neutralidad y la tentación del seguidismo, bien por motivos ideológicos o bien por identificar pragmatismo en esta última opción. “Trump ha tomado la decisión de dinamitar un sistema político, económico y social que sus predecesores, y sobre todo el pueblo norteamericano, ha liderado durante 80 años”, dice Manuel Desantes, catedrático por la Universidad de Alicante, que añade que “el debate interno en EE.UU. no ha hecho más que empezar"

| etiquetas: donald trump , orden internacional
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Qué reglas?
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano *
#1 "Te meo en la cara públicamente". Los de antes te decían que era lluvia y sus incondicionales lo llamaban "maná".
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#2 Pues si USA sigue con esas reglas, el resto del mundo tendrá que hacer lo mismo, y mearle en la cara al Trump o cipote de turno que esté "al mando" ahí.

A ver quién sale ganando a la larga...
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#6 Mustela
#4 Eso es precisamente lo que se busca: desorden y caos. División para autodestruirnos.
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#3 laruladelnorte
#1 Las que le salgan a él de los cojones.
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#7 Pepis
#1 El que tengo aquí colgado.
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comunerodecastilla #9 comunerodecastilla
#1 Las de la derecha reaccionaria, "haz lo que yo te diga, no lo que yo haga". :-|
1 K 23
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#1

Las del más fuerte. O más bien, del que se cree más fuerte de lo que en realidad es.
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Asimismov #11 Asimismov *
La fuerza de la ley y la ley de la fuerza, son la misma fuerza, Newton lo explica muy bien y en la ONU lo dominan.
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aupaatu #8 aupaatu *
Cosas de emperadores ,las Monarquía y la realeza que no necesitaban engañar a sus votantes porque no eran partidarios de que los eligiera ni la pleve ni los ciudadanos,pero siempre acompañados del cortejo defuncionarios,sacerdotes ,Dioses y militares
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He.vuelto #5 He.vuelto
No tiene reglas, según le pongan los medicamentos por la mañana cambia diariamente de opinion.
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menéame