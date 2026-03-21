Pánico a un mundo con las reglas de Donald Trump

Mientras Trump actúa a su manera, el mundo gira alrededor de la primera potencia mundial entre el rechazo, la neutralidad y la tentación del seguidismo, bien por motivos ideológicos o bien por identificar pragmatismo en esta última opción. “Trump ha tomado la decisión de dinamitar un sistema político, económico y social que sus predecesores, y sobre todo el pueblo norteamericano, ha liderado durante 80 años”, dice Manuel Desantes, catedrático por la Universidad de Alicante, que añade que “el debate interno en EE.UU. no ha hecho más que empezar"