Una pandemia invisible amenaza a la fauna marina global y emergen esqueletos blancos en costas españolas

No hace falta bucear para percibir que algo grave está ocurriendo bajo la superficie de los océanos. En apenas cuatro años, una mortandad fulminante está arrasando a los erizos de mar en distintos puntos del planeta, desde el Caribe hasta el Índico. El fenómeno, que los científicos ya describen como una auténtica pandemia marina, ha llegado también a aguas españolas. Así lo recoge el diario italiano Il Fatto Quotidiano, que pone el foco en el caso de las Islas Canarias como una de las señales más alarmantes de esta crisis global.