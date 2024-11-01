edición general
Una pandemia invisible amenaza a la fauna marina global y emergen esqueletos blancos en costas españolas

No hace falta bucear para percibir que algo grave está ocurriendo bajo la superficie de los océanos. En apenas cuatro años, una mortandad fulminante está arrasando a los erizos de mar en distintos puntos del planeta, desde el Caribe hasta el Índico. El fenómeno, que los científicos ya describen como una auténtica pandemia marina, ha llegado también a aguas españolas. Así lo recoge el diario italiano Il Fatto Quotidiano, que pone el foco en el caso de las Islas Canarias como una de las señales más alarmantes de esta crisis global.

3 comentarios
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Ya estamos con explicaciones conspiranoicas.

Lo de los esqueletos de toda la vida se ha debido a nigromantes o maldiciones divinas. No hay que complicarse más.
frg #3 frg
¿Para que preocuparse si las grandes mentes del momento, las que acaparan TODO el capital de manera absurda, desean un nuevo gran conflicto para acabar con lo poco de inteligencia que queda en el planeta? ¡Viva el paleolítico post nuclear!
Malinke #2 Malinke
Bueno, por lo menos ya no tendremos problemas de arena para construir sin control sin y seguir destruyendo el planeta.
