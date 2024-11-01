Palmer Luckey propone que la IA decida quién vive y muere en una guerra

Palmer Luckey vuelve a situarse en el centro de la polémica, puesto que el ingeniero que revolucionó la realidad virtual con Oculus y que hoy dirige Anduril (una de las empresas de defensa tecnológicas más influyentes de Estados Unidos) ha hecho unas declaraciones que tocan uno de los mayores tabúes del combate moderno: permitir que la IA decida quién vive y quién muere. Y lo ha dicho con una contundencia que obliga a analizar cada matiz, porque es un tema que ha estallado en EE.UU. como líder en el sector de la Inteligencia Artificial, el...