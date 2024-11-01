edición general
Palmer Luckey propone que la IA decida quién vive y muere en una guerra

Palmer Luckey vuelve a situarse en el centro de la polémica, puesto que el ingeniero que revolucionó la realidad virtual con Oculus y que hoy dirige Anduril (una de las empresas de defensa tecnológicas más influyentes de Estados Unidos) ha hecho unas declaraciones que tocan uno de los mayores tabúes del combate moderno: permitir que la IA decida quién vive y quién muere. Y lo ha dicho con una contundencia que obliga a analizar cada matiz, porque es un tema que ha estallado en EE.UU. como líder en el sector de la Inteligencia Artificial, el...

#2 Suleiman
La IA no decidirá.. Lo hará en base a unos parámetros que se le configuren.
yabumethod #5 yabumethod *
#2 Eso iba a decir. Pondran como prioritario que muera la gente pobre y luego diran que como lo dice la IA es super objetivo y razonable, que no cabe error humano.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
No dice eso, dice que si se usa la IA en la guerra se minimizan daños colaterales.

Antes: Hay que matar a tal general, bombardeen toda la zona
Con IA: Hay que matar a tal general, manden un drone para acabar con el
#4 ombresaco *
La IA (que yo configuraré y entrenaré) decidirá quién morirá (en base a parámetros que yo le dé), pero no será culpa mía

#3 a mí me suena a excusa
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Eso ya lo predijo Stanislaw Lem.
#6 mensliber
Yo propongo una cosa:
Disuasion nuclear

Cualquiera que plante ias que abran fuego por si solas se le mete un nuke por el recto.
