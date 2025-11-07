Palizas brutales y árboles moribundos: así afecta la violencia de los colonos israelis a la cosecha de aceitunas de palestinos

Los recolectores de aceitunas palestinos han sido atacados al menos 259 veces desde que comenzó la temporada de cosecha el mes pasado, según cifras recopiladas por la Comisión de Resistencia al Muro y la Colonización de la Autoridad Palestina (CWRC, por sus siglas en inglés).Y como resultado, más de 4.000 árboles y plantones han sido vandalizados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés).