Palizas brutales y árboles moribundos: así afecta la violencia de los colonos israelis a la cosecha de aceitunas de palestinos

Los recolectores de aceitunas palestinos han sido atacados al menos 259 veces desde que comenzó la temporada de cosecha el mes pasado, según cifras recopiladas por la Comisión de Resistencia al Muro y la Colonización de la Autoridad Palestina (CWRC, por sus siglas en inglés).Y como resultado, más de 4.000 árboles y plantones han sido vandalizados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés).

SeñorPresunciones
Es una puta vergüenza. Nos venden una tregua inexistente y siguen matando a pobres ciudadanos palestinos que solo quieren trabajar sus tierras y salir adelante.
karakol
También podemos hablar de como queman los árboles frutales, torturan y matan al ganado y llenan de cemento los pozos de agua de los agricultores palestinos.

www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/1bhjt1u/israelis_pouring_c

www.timesofisrael.com/liveblog_entry/new-footage-shows-settlers-slaugh;   » ver todo el comentario
mmlv
Decenas de videos grabados por agricultores y activistas palestinos muestran a colonos israelíes enmascarados portando palos y garrotes, y en ocasiones rifles, mientras atacan a palestinos y activistas judíos que se solidarizan con ellos.

Otros videos han mostrado a colonos actuando junto a soldados, que a menudo los apoyan. El domingo, soldados israelíes fueron filmados robando aceitunas en la ciudad de Sinjil, después de declarar el área como zona militar y expulsar a los agricultores palestinos, según activistas palestinos e israelíes que estaban presentes.
DenisseJoel
Los amigos de Milei en la región, pero luego no les llames fascistas, que se ofenden. Ellos son "liberales".
