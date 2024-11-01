·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8882
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
5564
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
9094
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
8254
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6448
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
más votadas
446
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
312
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
369
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
249
El juez Peinado pide a la Policía que rastree los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora en los últimos siete años
387
Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
299
clics
El pájaro bebedor, un juguete reconvertido en generador de electricidad limpia que sólo necesita un vaso de agua (no es energía infinita, pero casi)
La gravedad, la presión y la triboelectricidad producen un espectáculo: un generador eléctrico que suena a chiste, pero funciona.
|
etiquetas
:
pájaro bebedor
,
electricidad
,
juguete
7
2
0
K
94
tecnología
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
94
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
The_Ignorator
¡Que se bebe todo el agua!
3
K
36
#5
bizcobollo
#1
Pero triplica la productividad
1
K
17
#7
pabloaretxabala
En todas las pelis de la saga Alien, sale uno de estos
1
K
19
#3
chocoleches
Infinita o infinitesimal?
0
K
11
#2
sotillo
Cuando salió estaba en todas partes, al final daba un poco de grima ver al susodicho todo el día con el mismo rollo y desapareció
0
K
10
#9
Robus
#2
Coooñe! yo soy viejo, pero tu me ganas de calle...
A Chinese drinking bird toy dating back to 1910s~1930s named insatiable birdie is described in Yakov Perelman's Physics for Entertainment. The book explained the "insatiable" mechanism: "Since the headtube's temperature becomes lower than that of the tail reservoir, this causes a drop in the pressure of the saturated vapours in the head-tube ..."It was said in Shanghai, China, that
when Albert Einstein and his wife, Elsa, arrived in Shanghai in 1922, they were fascinated by the Chinese "insatiable birdie" toy
.
De la wiki:
en.wikipedia.org/wiki/Drinking_bird
0
K
11
#6
Orabla
Yo había visto este mecanismo pero en energía nuclear
0
K
9
#8
zuul
#6
Sera nucelar, no?
1
K
19
#4
encurtido
Todo mientras cumple con su jornada laboral de teletrabajo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A Chinese drinking bird toy dating back to 1910s~1930s named insatiable birdie is described in Yakov Perelman's Physics for Entertainment. The book explained the "insatiable" mechanism: "Since the headtube's temperature becomes lower than that of the tail reservoir, this causes a drop in the pressure of the saturated vapours in the head-tube ..."It was said in Shanghai, China, that when Albert Einstein and his wife, Elsa, arrived in Shanghai in 1922, they were fascinated by the Chinese "insatiable birdie" toy.
De la wiki: en.wikipedia.org/wiki/Drinking_bird