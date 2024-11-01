edición general
El pájaro bebedor, un juguete reconvertido en generador de electricidad limpia que sólo necesita un vaso de agua (no es energía infinita, pero casi)

El pájaro bebedor, un juguete reconvertido en generador de electricidad limpia que sólo necesita un vaso de agua (no es energía infinita, pero casi)

La gravedad, la presión y la triboelectricidad producen un espectáculo: un generador eléctrico que suena a chiste, pero funciona.

etiquetas: pájaro bebedor , electricidad , juguete
comentarios
The_Ignorator #1 The_Ignorator
¡Que se bebe todo el agua!
#5 bizcobollo
#1 Pero triplica la productividad
pabloaretxabala #7 pabloaretxabala
En todas las pelis de la saga Alien, sale uno de estos
#3 chocoleches
Infinita o infinitesimal?
sotillo #2 sotillo
Cuando salió estaba en todas partes, al final daba un poco de grima ver al susodicho todo el día con el mismo rollo y desapareció
Robus #9 Robus
#2 Coooñe! yo soy viejo, pero tu me ganas de calle...

A Chinese drinking bird toy dating back to 1910s~1930s named insatiable birdie is described in Yakov Perelman's Physics for Entertainment. The book explained the "insatiable" mechanism: "Since the headtube's temperature becomes lower than that of the tail reservoir, this causes a drop in the pressure of the saturated vapours in the head-tube ..."It was said in Shanghai, China, that when Albert Einstein and his wife, Elsa, arrived in Shanghai in 1922, they were fascinated by the Chinese "insatiable birdie" toy.

De la wiki: en.wikipedia.org/wiki/Drinking_bird
#6 Orabla
Yo había visto este mecanismo pero en energía nuclear
zuul #8 zuul
#6 Sera nucelar, no?
#4 encurtido
Todo mientras cumple con su jornada laboral de teletrabajo.
