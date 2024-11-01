Países del Primer, Segundo y Tercer Mundo según el PIB per cápita en 1950, 1975, 2000 y 2022 [Eng]  

El mapa superior muestra cómo han cambiado los países de ingresos más ricos, medios y más pobres desde 1950 hasta la actualidad. Y para que quede claro, los mapas no muestran lo que se consideraba el Primer, Segundo y Tercer Mundo durante la Guerra Fría, sino que dividen los países únicamente en función de sus ingresos. Datos, mapas y explicación a continuación:
| etiquetas: pib , primer 2° 3° mundo
De todas formas a China le faltaría poco para ser considerada primer mundo en PIB por Capita. Ahora están en 13.000. Al ritmo que van en 10 años lo doblaran y el resto no crecerán tan rápido.
Ahora como economía en su conjunto y su PIB esta claro que son la segunda potencia a muy poca distancia de la primera.
Pd: En 1950 Portugal estaba peor que España. Igual que ahora. Cerca pero siempre por debajo.
PD2: Tenéis la tabla con los datos abajo. Es fácil de ver y calcular.
Si por ejemplo miramos Venezuela (posiblemente la mayor caida) tiene un PIB per capita en 1975 de 16.000$ por 12.000$ de España y en 2025 el PIb es de 5.000$ por 34.000 de España.