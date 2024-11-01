Países del Primer, Segundo y Tercer Mundo según el PIB per cápita en 1950, 1975, 2000 y 2022 [Eng]  

El mapa superior muestra cómo han cambiado los países de ingresos más ricos, medios y más pobres desde 1950 hasta la actualidad. Y para que quede claro, los mapas no muestran lo que se consideraba el Primer, Segundo y Tercer Mundo durante la Guerra Fría, sino que dividen los países únicamente en función de sus ingresos. Datos, mapas y explicación a continuación: