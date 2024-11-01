edición general
Los países están intentando evitar la acumulación de riqueza de los millonarios tecnológicos. La Antigua Roma también lo intentó

En la Antigua Roma, los hermanos Tiberio y Cayo Graco intentaron limitar el poder económico de los terratenientes mediante reformas agrarias y medidas sociales. Aunque sus propuestas buscaban devolver tierras y oportunidades a los ciudadanos pobres, ambos fueron asesinados por la élite senatorial. Pese a su trágico final, muchas de sus ideas influyeron en reformas posteriores y siguen resonando en debates modernos sobre desigualdad. Aunque la historia de los Graco sucedió hace más de 2.000 años, podemos encontrar analogías en la sociedad actual

mahuer #1 mahuer
Qué países lo están intentando? Que se sepa solo China lo intenta y se le crítica mucho por ello desee occidente.
#2 Almirantecaraculo
#1 es una figura retórica. Lo están intentando viene a ser un, rogamos a los ricos que colaboren, pero somos muy corruptos y preferimos dejarles hacer lo que quieran.
Como dices, solo china lo hace y se le afea.
Por algo china a sacado a 800 millones de personas de la pobreza y occidente va camino del tecnofeudalismo.
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#1 Y ni siquiera China, donde hay ya una buena muestra de ultramillonarios.

Esto se les ha ido de las manos a todas las naciones...
