Los países están intentando evitar la acumulación de riqueza de los millonarios tecnológicos. La Antigua Roma también lo intentó

En la Antigua Roma, los hermanos Tiberio y Cayo Graco intentaron limitar el poder económico de los terratenientes mediante reformas agrarias y medidas sociales. Aunque sus propuestas buscaban devolver tierras y oportunidades a los ciudadanos pobres, ambos fueron asesinados por la élite senatorial. Pese a su trágico final, muchas de sus ideas influyeron en reformas posteriores y siguen resonando en debates modernos sobre desigualdad. Aunque la historia de los Graco sucedió hace más de 2.000 años, podemos encontrar analogías en la sociedad actual